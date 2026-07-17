UPDATE: Pogacar houdt lippen op elkaar over Armstrong-opmerking

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Tadej Pogacar staat er goed voor in de Tour de France. De koers zou al heel erg moeten kantelen wil hij binnen twee weken niet op het hoogste schavotje staan in Parijs. Dat zou dan de vijfde eindzege zijn voor de Sloveen, die mederecordhouder zou worden. Lance Armstrong denkt daar anders over.