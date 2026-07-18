''Belachelijk'': Duitse pers wil dat Evenepoel op kop rijdt voor Lipowitz, concurrent schrijft Remco half af

Remco Evenepoel voor Florian Lipowitz: blijft dat beeld zo in het klassement? Of moet Evenepoel binnenkort op kop rijden voor Lipowitz. Bij de Duitse pers vinden ze in elk geval dat het zo moet zijn, heeft Thijs Zonneveld gemerkt.

De Nederlandse analist staat in de podcast In De Waaier eerst stil bij het flashinterview van Juan Ayuso na rit 12. ''Hij zei: ik denk dat de strijd voor plek 3 tussen mij, Del Toro en Seixas zal gaan en we zullen wel zien wat er met Remco gebeurt.'' Ayuso ziet Evenepoel blijkbaar als een soort van onberekenbare factor die moeilijk te voorspellen is.

Of zegt hij iets anders? ''Remco gaat natuurlijk een goede tijdrit rijden en in de korte beklimmingen gaat hij er dichtbij zitten. Ayuso heeft ook gezien dat Remco er op de Tourmalet echt wel af werd gereden. Als hij denkt aan Plateau de la Solaison en Alpe d'Huez, denk ik dat hij Remco half afschrijft'', schat Zonneveld het in.

Ayuso ziet Evenepoel over het hoofd

Zonneveld vindt het wel vermakelijk dat Ayuso Lipowitz vergeet te noemen. ''We zien vaak in de Belgische en Nederlandse media het standpunt van Remco, maar ik zag een stuk op de Duitse tv: daar vinden ze dat Evenepoel voor Lipowitz op kop moet rijden.'' Interessant om dat perspectief ook eens te belichten.

''Toen Lipowitz in de groep Vingegaard de benen stilhield omdat Evenepoel achterop was, vonden ze dat belachelijk. Ze vonden dat hij moest doorrijden omdat Del Toro gelost was. Remco vroeg om een lead-out, maar zij zeggen: het is andersom'', schetst Zonneveld het verschil tussen de Belgische en de Duitse berichtgeving.

Evenepoel vs Lipowitz

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De echte verhoudingen tussen Evenepoel en Lipowitz zullen waarschijnlijk ergens in het midden liggen. Evenepoel is al twee keer mooi in de top drie geëindigd in een rit en staat mooi derde in het klassement. Lipowitz staat dus ook nog in de buurt en is zelfs volgens Red Bull sterker op de lange klimmen.