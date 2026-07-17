Nieuwe dreiging waar Red Bull niet vrolijk van kan worden: plots extra concurrent voor Remco Evenepoel

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Nieuwe dreiging waar Red Bull niet vrolijk van kan worden: plots extra concurrent voor Remco Evenepoel
Foto: © photonews
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Remco Evenepoel kan zich onderweg geen tekorten permitteren, van wat dan ook. Een extra concurrent voor hem is opgedoken in het algemeen klassement en die luistert naar de naam Tom Pidcock.

Aan de klassering van Evenepoel zelf is er niets veranderd. Hij kwam gewoon met de meeste klassementsmannen over de streep in Belfort. Alleen zat er eentje in de vlucht van de dag, als die renner zo al omschreven kan worden. Tom Pidcock eindigde derde in de daguitslag en pakte zo veel tijd op de GC-renners.

De Brit is zelf zonder uitgesproken doelen naar de Tour de France afgezakt en lijkt vooral voor ritzeges te gaan. Toch kan er zomaar niet over hem heen gekeken worden. Dit is iemand die vorig jaar nog derde werd in de Vuelta, op ruim drie minuten van eindwinnaar Vingegaard. Dat is niet eens zo veel, gezien de kloof die Pogacar nu al heeft.

Pidcock springt naar vierde plaats

Om maar aan te geven: Pidcock is een renner die een klassement kan rijden, zeker als de concurrentie hem speelruimte geeft. Pidcock maakt een sprong van de tiende naar de vierde plaats in het klassement. Hij kan zich zo ontpoppen tot een nieuwe concurrent voor de kopmannen van Red Bull, Remco Evenepoel en Florian Lipowitz.

Pidcock is al over Lipowitz gesprongen en staat nu op amper negen seconden van Evenepoel, op 4'15'' van leider Pogacar. Die kloof met Evenepoel werd door vluchter Van Gils nog als 'oké' omschreven, al voegde die er aan toe dat Pidcock nu niet nog eens zeven minuten cadeau moet krijgen. Dat laatste lijkt ons toch ook zo te zijn.

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Eerstvolgende Tourritten mogelijk bepalend

Tot voor de dertiende rit leken de eerste negen uit het klassement kandidaten voor de derde plek, Pogacar en Vingegaard buiten beschouwing gelaten. Nu lijkt de volledige top tien hiervoor in aanmerking te komen. Belangrijk wordt hoe Pidcock de twee volgende bergritten doorkomt, wat hij heeft vandaag veel energie gebruikt.

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