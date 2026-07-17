De Cauwer heeft grote vragen bij controverse, Bakelants genuanceerder: ''Als Philipsen dat doet, hangt hij''

José De Cauwer en Jan Bakelants hebben een controversieel moment gezien in de koers. Vooral De Cauwer vond dat Mads Pedersen goed wegkwam met zijn sprintgedrag bij een tussensprint in Tourrit 12.

''Als Philipsen dit doet, dan hangt hij'', stelde José De Cauwer onomwonden tijdens de VRT-uitzending van deze rit. Achteraf ging bij Sporza de discussie verder. ''Pedersen wijkt helemaal van zijn lijn af. Hij begint in het midden en eindigt tegen de nadarhekken. Hij sprint aan de leiding en mag zogezegd de lijn kiezen.''

''Daarom wist ik niet goed of dit volstond voor een diskwalificatie'', pikt Jan Bakelants in. ''Op het moment dat hij aangaat, heeft hij wel de vrijheid om een kant te kiezen. Hij kiest resoluut voor de rechterkant en die keuze houdt hij ook wel aan. Natuurlijk weet hij ook goed genoeg dat hij zo Philipsen de pas afsnijdt'', besluit Bakelants.

💚 Intermediate sprint @WeLoveCyclingFR 💚



Mads Pedersen comes 2nd behind Baptiste Veistroffer, but the sprint is under review.



Mads Pedersen passe en 2ème position derrière Baptiste Veistroffer, mais le sprint est en cours de vérification par le jury.#TDF2026 pic.twitter.com/E940jcqSKE — Tour de France™ (@LeTour) July 16, 2026

''Philipsen was er bijna langs. Hoefde Pedersen gedeclasseerd te worden? Neen, maar er is wel discussie geweest met de jury'', aldus De Cauwer. ''Hij had geluk dat Philipsen de hand reikte uit sportiviteit'', vond Bakelants. ''Als Philipsen zijn hand omhoog steekt om aan te geven dat er iets mis is, dan krijg je een ander verhaal'', weet De Cauwer.

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De ex-bondscoach vindt nu wel dat Philipsen niet langer als een gevaarlijke sprinter moet bekeken worden. In deze fase was het veel minder gevaarlijk wat hij deed dan wat Pedersen deed. ''Ze mogen stoppen met het verhaal wat Philipsen vroeger heeft gedaan: ik vond dat hij hier braaf was. Dat is natuurlijk ook het gevolg van de dag voordien.''