Lefevere haalt stevig uit: "Als ik stout mag zijn ..."

Patrick Lefevere is niet meer actief in het wielerpeloton, maar dat wil niet zeggen dat hij geen mening meer heeft. Dat is nu ook opnieuw gebleken uit een column die hij heeft geschreven voor Het Nieuwsblad. Hij had het onder meer over de aangebrachte sponsors.

Soudal Quick-Step heet vanaf volgend jaar Soudal - Safety Jogger. Daarmee verdwijnt na een kwarteeuw Quick-Step als naamsponsor uit het wielrennen. Dat nieuws werd op de (eerste) rustdag van de Tour de France eerder deze week bekend gemaakt.

Voor Patrick Lefevere is het geen toeval en ook geen verrassing: "Als ik eerlijk ben: dat stond in de sterren geschreven. Ze komen uit een periode met mindere bedrijfsresultaten, met wat verloop aan de top. Nieuwe CEO's, nieuwe marketing. Ze blijven de komende vier jaar aan boord als 'nevensponsor', maar ik kan wel een beetje raden wat daar is gebeurd."

Geen hoerastemming nodig volgens Lefevere

"Quick-Step had nog één jaar contract als hoofdsponsor. Dat is nu omgezet naar vier jaar nevensponsoring. Zo kon Safety Jogger de opstap maken waar ze vorig jaar al voorzichtig vragende partij voor waren", klinkt het in Het Nieuwsblad.

Volgens Lefevere is een hoerastemming rond de sponsoring niet nodig, want het budget zou (min of meer) hetzelfde blijven met wat nu aan de hand is. Lefevere stipuleert dat Renson en Janom onder meer vertrokken zijn en dat er door het wettelijk kader rond Napoleon Games ook wel wat veranderd is.

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"Ik benijd mijn opvolger Jurgen Foré niet. Sla de krant open: de economische rampspoed spat van de pagina's. Vandaag nog in De Tijd: 'Recordverlies voor Tiense Suiker'. Zoek in die realiteit maar eens naar een bedrijf dat miljoenen wil investeren in een wielerploeg. Ik ben zelf op dit moment een onofficieel, gepensioneerd éénmans-marketingagentschap in de zin dat ik door de jaren een aantal friends in high places heb gemaakt en mijn oren en ogen openhoud voor opportuniteiten. Ik had een lijntje lopen in Dubai, tot Trump het Midden-Oosten in brand stak. In Dubai vliegen nu bommen in het rond. Drie keer raden hoe hoog wielersponsoring daar nog op de agenda staat", gaat hij verder.





Lefever met een prikje naar de opvolger

“Ik snap heel goed dat in de zoektocht naar geld véél tegenwind staat, maar als ik heel stout ben: mijn opvolger Foré doet het vandaag nog altijd met de sponsors die ik heb aangebracht. Safety Jogger is onder mijn bewind bij de ploeg gekomen. Alessandro Tegner heeft een aantal Italiaanse partners bijgebracht, maar dat is in de marge. Een grote, nieuwe sponsor die de ploeg budgettair hoger tilt, is er niet.”

“Nu ik toch stout ben: Foré is in zijn strategie teruggekeerd naar de roots. Hij zet opnieuw in op het voorjaar en op sprintzeges in de grote rondes. Ik geef met veel plezier toe: de transfer van Jasper Stuyven is een schot in de roos. Ik had hem zelf nooit getekend omwille van zijn leeftijd en het 'uitbolgevaar' dat daarbij hoort, maar blijkbaar is het tegendeel waar. Ik hoor binnen de ploeg dat Jasper veel kennis meebrengt en bijzonder professioneel is. Zijn derde plaats in Parijs-Roubaix: ik doe er mijn hoed voor af.”