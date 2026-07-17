Red Bull geeft moeilijkheid toe en Evenepoel met de voeten op de grond gezet: ''Een andere Remco''

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Red Bull geeft moeilijkheid toe en Evenepoel met de voeten op de grond gezet: ''Een andere Remco''
Foto: © photonews
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Remco Evenepoel zal toch wel moeten wennen aan de consensus die zelfs binnen Red Bull overheerst, namelijk dat Florian Lipowitz beter is op de lange beklimmingen. Evenepoel wordt zo toch wat met de voeten op de grond gezet, ook al vinden ze hem bij zijn ploeg wel matuurder worden.

Ploegleider Patxi Vila laat aan Cyclingnews weten dat hij de strijd voor de tweede plaats nog niet opgeeft. Dan moet een van beide kopmannen wel voorbij Jonas Vingegaard. ''We zullen hem bekampen voor de tweede plaats, maar we doen dat op een zeer kalme manier. Laat ons niet vergeten dat hij dit jaar nog geen enkele koers verloren heeft.''

Red Bull blijft achter het gedeelde kopmanschap van Evenepoel en Lipowitz staan. ''Het geeft ons opties. Het is altijd moeilijk om twee kopmannen te managen, maar op deze beklimmingen zijn ze complementair.'' Het is wel de eerste keer dat iemand van Red Bull toegeeft hoe moeilijk dat is. ''Hun verschillende karakteristieken helpen bij het managen van de situatie.''

Lipowitz beter op lange beklimmingen

Vila denkt dus voordeel te halen uit het feit dat ze een ander type renner zijn. ''Op de lange, zware beklimmingen is Lipowitz duidelijk de beste en die komen er dit weekend aan.'' Dat is dan wel een boodschap van jewelste richting Evenepoel die kan tellen. Het zou dus eigenlijk vooral voor Lipowitz een goed weekend moeten worden.

''Tegelijkertijd is Remco veel matuurder geworden als klimmer'', meent Vila. ''Dat zie je aan hoe hij met de dingen omging op de Tourmalet en in rit 10. Het is een andere Remco in vergelijking met vroeger.'' De tijd zal uitwijzen of het podium haalbaar is voor een van de klassementsmannen van Red Bull-BORA-hansgrohe.

Pogacar steekt er bovenuit

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Dat is sowieso het hoogst haalbare. ''Tadej Pogacar lijkt er ver bovenuit te steken, ook al is de strijd pas op het einde voorbij.'' Evenepoel staat na al vier persoonlijke toptiennoteringen derde in de stand. Lipowitz staat momenteel 38 seconden achter zijn ploegmaat in het algemeen klassement. 

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