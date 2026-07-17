Na zware val opnieuw een Belg gedeclasseerd en in tegenstelling tot bij Philipsen wordt het niet teruggedraaid

Opnieuw is er een Belg gedeclasseerd. Na de zware val in de twaalfde Tourrit was Vlad Van Mechelen de gebeten hond bij de wedstrijdjury. In tegenstelling tot bij de declassering van Jasper Philipsen een dag eerder kwam de jury niet op die beslissing terug.

Vlad Van Mechelen zal zich zijn Tour-debuut nog lang herinneren. In de rit naar Foix kon hij zich achter de kopgroep als een van de besten in het peloton positioneren, met een dertiende plaats als gevolg. Ook in Chalon-sur-Sâone zou hij meesprinten. De 22-jarige renner van Bahrain-Victorious kwam als zeventiende over de streep.

De jury declasseerde hem echter en zette hem terug naar plek 144. Van Mechelen lag mee aan de basis van de zware valpartij die tijdens de massasprint tot stand kwam. Fernando Gaviria dreef in de laatste bocht licht naar buiten. Van Mechelen kwam dan weer van aan de linkerkant naar rechts gereden en dat wordt hem kwalijk genomen.

Gaviria blijft haken achter wiel Van Mechelen

Zo kwamen beide renners met elkaar in contact: Gaviria bleef achter het wiel van Van Mechelen haken en ging tegen de vlakte. Voor de tweede dag op rij werd dus een Belgische renner gedeclasseerd, na de tijdelijke declassering van Philipsen na de elfde rit. Die declassering zou uiteindelijk teruggedraaid worden.

🚴🇫🇷 | Tim Merlier moet even inhouden, maar dat maakt niet uit. Hij wint opnieuw de massasprint. Zijn derde! 🙌🇧🇪 #TDF2026



Koers 👀 HBO Max pic.twitter.com/KydMMK3Bbz — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) July 16, 2026

De kans op een herhaling van dat laatste scenario was nu natuurlijk veel kleiner, aangezien het tot een valpartij kwam met grote gevolgen voor verschillende renners. Zo moeten Gaviria en Jenno Berckmoes bijvoorbeeld opgeven met een sleutelbeenbreuk. Voor Van Mechelen is het uiteraard zuur om als schuldige aangeduid te worden.





Sprintincident of terechte declassering?

De Leuvenaar leek nochtans steun te krijgen van José De Cauwer, in de zin dat de voormalige bondscoach en commentator Renaat Schotte het tijdens de VRT-uitzending bestempelden als een sprintincident. Zij vonden niet dat een straf moest worden uitgedeeld. De jury was een andere mening toegedaan. Is het een terechte beslissing of is het toch te streng?