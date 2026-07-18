Naast de fiets "Ik haat koersen"? Plots duiken ... De Smurfen en Gargamel op in het peloton

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, wielerjournalist
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"Ik haat koersen"? Plots duiken ... De Smurfen en Gargamel op in het peloton
Foto: © photonews
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Het is een gek beeld, maar tegelijkertijd ook wel leuk. De Smurfen rijden mee in het peloton van deze Tour de France. Met dank aan Mattéo Vercher, die de kleine wezentjes op zijn schoenen heeft laten aanbrengen. Hij legt uit waarom, wat en hoe.

Mattéo Vercher zit niet om een stunt verveeld. Omdat hij zijn schoenen een beetje mooier wou maken, heeft hij inspiratie gezocht en uiteindelijk gevonden bij De Smurfen. En zo staan er een aantal kleine, blauwe mannetjes op zijn schoenen.

De 25-jarige Fransman van TotalEnergies rijdt tot dusver een vrij anonieme race. Vrijdag was hij mee in de vlucht van de dag, maar verder dan een dertigste plaats leidde hem dat niet. In het klassement staat hij 69e momenteel op net geen twee uur van Tadej Pogacar.

De Smurfen en Gargamel rijden mee in het peloton van de Tour de France

Beter dan de dertigste plaats van vrijdag kwam hij deze Tour de France nog niet. En toch valt de jonge Fransman op, met dank aan zijn schoenen. Daar staan De Smurfen op, en ook Gargamel passeert er de revue.

Vercher
© photonews


Hoe dat zo gekomen is? Vercher zelf geeft graag een woordje uitleg, aangezien De Smurfen uiteraard Belgisch zijn. "Ik ben de enige renner in dit peloton met blauwe Shimano-schoenen. Ik wilde wat opvallen en ben gaan aankloppen bij een collega van mij die schoenen personaliseert."

"Ik had hem carte blanche gegeven en zei tegen hem dat hij ermee mocht doen wat hij wou", aldus Vercher in gesprek met Sporza over de zaak. "Het was een fijne verrassing om het resultaat met Gargamel en 3 Smurfen te ontdekken. Ik wist dat ze Belgisch zijn, maar ze zijn ook heel populair in Frankrijk hoor. Het is fijn om er mee te kunnen rondrijden. Het wordt een zware Tour de France, alle ploegen willen vooraan zitten. Het is zaak om er het maximale uit te halen." Bestaat fietssmurf eigenlijk al, of moet die nog uitgevonden worden? 

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