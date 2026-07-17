Tour LIVE: Van Gils en Wellens reageren: ''Pidcock op 10 seconden van Remco? Dat is oké''

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Tour LIVE: Van Gils en Wellens reageren: ''Pidcock op 10 seconden van Remco? Dat is oké''
Foto: © photonews
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Op naar een volgende Pogacar-show in de Tour de France? Remco Evenepoel durft toch eens het tegenovergestelde verwachten en Pogacar zelf ziet mogelijk zelfs een kans voor ploegmaat Tim Wellens. We volgen het op de voet.

Kevin Vanbuggenhout

Van Gils en Wellens reageren na ereplaatsen

Bij Sporza kwamen uiteraard de Belgen uit de vlucht aan het woord. ''Ik denk dat ik tactisch niet de slechtste finale rijd, maar misschien ook niet de beste. Het is ook een gemiste kans. Dat Pidcock nadert tot op tien seconden van Remco Evenepoel? Dat is nog oké, hoewel we Pidcock niet nog eens zeven minuten moeten geven'', besluit Maxim Van Gils (4e).

Tim Wellens (9e) haalde ook nog de top tien. ''Het is ambetant dat we niet winnen met de ploeg. Je geluk maak je zelf. Mijn ploegmaat Brandon McNulty was ook niet zeker dat hij de sprint zou winnen, dus was er twijfel. Het zou jammer zijn om als ploeg zo sterk te rijden en dan het ploegenklassement niet te winnen.''​

 

Kevin Vanbuggenhout

Schmid wint en Van Gils eindigt 4e

Tim Wellens beet op de tanden om zich toch vast te klampen en maakte zo na de Ballon d'Alsace ook nog deel uit van de kopgroep, net als Maxim Van Gils. Op ongeveer vijftien kilometer van de aankomst reden Tejada en Schmid echter weg. De voorsprong die de Colombiaan en de Zwitser bijeen reden, was groot genoeg.

In de laatste twee kilometer werd er wel nog naar hartelust gepokerd. Tejada en Schmid bleven net uit de greep van de achtervolgers. Tejada ging fors aan, maar Schmid ging er nog vlot over in de slotmeters. Voor de ex-renner van Quick-Step de grootste zege uit zijn carrière. Pidcock werd derde, Van Gils vierde en Wellens negende​.

Kevin Vanbuggenhout

Van Gils maakt nog kans, Kopecky 5e in Baloise Ladies Tour

De strijd om de ritzege is inmiddels helemaal losgebroken in de dertiende rit van de Tour de France op de Ballon d'Alsace. De Belgische winstkansen zijn ferm gereduceerd, maar Maxim Van Gils maakt wel nog altijd kans. De renner van Red Bull-BORA-hansgrohe behoort tot de betere klimmers uit de kopgroep. Het wordt afwachten of hij na de afdaling prijs kan rijden.

In de schaduw van de Tour de France zijn de vrouwen aan het rijden in de Baloise Ladies Tour. Sandrine Tas kwam ten val in de rit van en naar Zulte en moest opgeven. Lotte Kopecky trok een paar keer fors door, maar moest zich in de sprint neerleggen bij een vijfde plaats. De Nederlandse Charlotte Kool won, voor haar landgenotes Veenhoven en Van der Duin.

Kevin Vanbuggenhout

Philipsen wint de tussensprint

Jasper Philipsen heeft dan toch op gramschap de tussensprint naar zijn hand gezet. De snelle man van Alpecin-Premier Tech loopt zo toch enkele punten in op groenetruidrager Mads Pedersen in het puntenklassement.

Samen met Pedersen maakte ook Biniam Girmay de oversteek naar de kop van de koers. Ook de Eritreër spurtte nog volop mee, maar met een late jump troefde Pedersen hem toch af voor de tweede plaats. Na de sprint uitten Pedersen, Philipsen en Girmay met sportieve gebaren hun respect voor elkaar. Pedersen en Girmay zullen sowieso al opgelucht geweest zijn dat ze nog naar de eerste groep konden toerijden.

Kevin Vanbuggenhout

Pedersen sluit vooraan aan

De groep met Mads Pedersen heeft geduld getoond en de kloof gedicht. Voor Pedersen is dat op tijd gelukt, want de tussensprint moet er nog altijd aankomen. Dat is uiteraard een domper voor Jasper Philipsen, die al op de loer lag om een ferme slag te slaan.

Beide snelle mannen zullen natuurlijk wel voor de punten sprinten, maar de kans is nu groot dat ze in de tussensprint als de twee snelsten over de meet komen. Geen van beiden zal veel punten goedmaken of uitlopen. Na de hergroepering rijden nu maar liefst 57 renners in de kop van de koers. 

Kevin Vanbuggenhout

Belgen in de aanval

Als de ontsnapping voorop blijft, dan mag er gedroomd worden van een Belgische ritzege. Een hele reeks Belgen zit mee in de kopgroep. Dit zijn de namen van de landgenoten in de aanval: Wellens, Campenaerts, Van Gils, Philipsen, Planckaert, Verstrynge, Hermans en Meurisse. Zij maken deel uit van een kopgroep van maar liefst 37 renners.

De vluchter met de beste papieren om te winnen, is misschien wel Tom Pidcock. Ondertussen heeft Lidl-Trek de slag gemist en dat is opvallend. Door de aanwezigheid van Philipsen zou het voor Pedersen slecht kunnen uitdraaien in het puntenklassement. De Deen zit wel in de eerste achtervolgende groep en probeert wellicht nog om de kloof te dichten.

Op naar een volgende Pogacar-show in de Tour de France? Remco Evenepoel durft toch eens het tegenovergestelde verwachten en Pogacar zelf ziet mogelijk zelfs een kans voor ploegmaat Tim Wellens. We volgen het op de voet.

In het flashinterview na de twaalfde rit omschreef Pogacar etappe nummer dertien reeds als een vreemde rit. We kunnen hem moeilijk ongelijk geven. Na het vertrek in Dole volgen ongeveer 150 volledig vlakke kilometers. Daarna is er de Col des Croix, een col van derde categorie, en de befaamde Ballon d'Alsace, een col van eerste categorie.

Op de top van de Ballon d'Alsace is het nog zo'n dertig kilometer tot aan de aankomst en volgt er dus nog een afdaling. Met 205,8 kilometer voor de boeg tot aan de finish in Belfort is het de langste rit van deze Tour. In theorie zou Pogacar net als bij zijn vorige ritzege kunnen aanvallen kort voor de top van de slotklim, om dan de kloof uit te diepen.

Bij Sporza blijkt dat Evenepoel zo'n scenario niet meteen verwacht. ''Tot aan de klimmen is het best een vlakke rit. Voor de rest is het niet heel spectaculair'', is Evenepoel niet onder de indruk van het parcours. ''Door de opeenstapeling van de bergritten begint de Tour nu echt, al zit er na 12 ritten ook al veel vermoeidheid in de benen.''

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Zelf lijkt hij dus ook van plan om zich behoorlijk rustig te houden. ''Het is niet heel belangrijk om vandaag iets te doen'', verkondigt hij bij VTM NIEUWS. ''Ze voorspellen onweer in de laatste twee uur van de koers. Het is niet de zaak om over de limiet te gaan met de risico's en gek te doen'', aldus de man die uitstekend kan dalen.

Pogacar bevestigt bij Sporza dat hij geen aanval plant. ''Hopelijk kunnen we zoveel mogelijk energie sparen voor de volgende dagen. Als Wellens, McNulty of Großschartner vanuit de vlucht voor de ritzege kunnen gaan zonder te veel energie te verspillen, is dat ook goed.'' De Tour gaat overigens verder zonder Biesterbos van Picnic PostNL: hij kwam niet meer aan de start. 

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