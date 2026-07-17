Na opgave Berckmoes kan ook dit er bij: jarige Van Eetvelt onthult plots dat hij rondrijdt met een breuk

Het zijn fysiek lastige dagen voor Intermarché-Lotto. Jenno Berckmoes is niet meer van start gegaan. Lennert Van Eetvelt is met zijn gedachten bij zijn ploegmaat, maar is zelf fysiek beperkt in zijn mogelijkheden.

Langs zijn neus weg heeft Van Eetvelt voor de start van de dertiende rit bij Sporza verklapt dat hij rondrijdt met een ribbreuk in de Tour de France. ''Ik hoop gewoon de meet te halen'', verwoordt de man die vandaag zijn 25ste verjaardag viert zijn beperkte ambities voor de rit over de Ballon d'Alsace. ''Dat moet wel lukken.''

Er is ook een hele goede reden waarom hij zich zo voorzichtig opstelt. '' Ik ben al twee dagen aan het afzien, door mijn rib die ik gebroken heb begin deze week. Het is ongelooflijk kut, als ik dat mag zeggen. Ik hoop gewoon tot in Parijs te geraken.'' Van Eetvelt komt zo wel met een stevige primeur voor de dag, want dit is groot nieuws.

Van Eetvelt zal gruppetto opzoeken in de bergen

Het beloven nog zware momenten te worden voor hem in de bergen. ''Ik hoop dat ze in de bergen snel een gruppetto vormen. Eergisteren was het heel hard afzien voor mij, gisteren viel het mee. Ik hoop dat het niet veel erger wordt. Het doel is om Parijs te halen. Ik ga er het beste van maken en probeer gewoon positief te blijven.''

Het is mooi van Van Eetvelt dat hij zijn ploeg wil blijven helpen. Intermarché-Lotto heeft ook pas Jenno Berckmoes naar huis moeten laten gaan: hij heeft zijn sleutelbeen gebroken bij de valpartij in de massasprint van de twaalfde rit. Liam Slock was ook bij deze valpartij betrokken, maar ook hij zet zijn Tour voorlopig voort.

Ribbreuk Van Eetvelt



De medische staf van Intermarché-Lotto moet toch beslist hebben dat het verantwoord is voor Van Eetvelt om met zijn ribbreuk verder te rijden. Van Eetvelt eindigde al zesde in de derde Tourrit naar Les Angles. Zijn beste uitslag dit jaar is een derde plaats in een etappe van de UAE Tour.