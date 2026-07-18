Analist laat niets heel van Tour-ploeg: "Kinderlijk"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, wielerjournalist
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Analist laat niets heel van Tour-ploeg: "Kinderlijk"
Foto: © photonews
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De strijd om het groen is zeker nog niet gestreden. Lidl-Trek moest vrijdag tot het absolute gaatje gaan om Mads Pedersen aan twintig punten te helpen en zo erger te voorkomen. Het team krijgt er nu ook van langs van de analisten.

Het was een opmerkelijk zicht. Op de twee kopmannen voor geel na reed heel Lidl-Trek zich vrijdag aan gort om Mads Pedersen toch maar mee aan boord van de kopgroep te krijgen. Uiteindelijk moest de Deen met een groepje van twintig kilometers lang achtervolgen.

Het zou lukken en in de tussensprint zou Mads Pedersen tweede worden. Zo werd veel erger voorkomen. In de stand om de groene trui heeft Mads Pedersen nu 377 punten. Dat zijn er 41 meer dan Jasper Philipsen, die de strijd om groen wel nog niet opgeeft.

Maakte het team van Mads Pedersen een fout?

Terecht ook, want de strijd is niet gestreden en bij Lidl-Trek hebben ze met Ayuso en Skjelmose ook twee mensen die strijden om een goed eindklassement en dus niet mee kunnen helpen - bij Alpecin kan alles op het groen van Philipsen gezet worden.

Donderdag probeerde het team al een sprint te vermijden door nadrukkelijk aan te vallen, een dag later moesten ze in het defensief. Dat zorgt toch hier en daar wel voor wat gefronste wenkbrauwen, zo ook bij Marc Sergeant in Het Nieuwsblad.

Werk aan de winkel voor Lidl-Trek

"Zo enthousiast Lidl-Trek donderdag probeerde de finale zwaar te maken, zo kinderlijk eenvoudig lieten ze zich een dag later verrassen. Zij hadden duidelijk onze Tourgids niet gelezen, want dit scenario had ik aangekondigd: een grote groep zou wegrijden, met ook sprinters."

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"Je zag dat Pedersen gefrustreerd was. Op een gegeven moment deelde hij zelfs een kwakje uit aan Rickaert. Uiteindelijk slaagt Pedersen er alsnog in om met een tweede groepje vooraan aan te sluiten, maar ook weer zonder ploegmaats. Het is jammer voor Jasper Philipsen, die wel meteen vooraan zat, dat zijn inspanningen uiteindelijk weinig opleveren."

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