Naast de fiets Tim Merlier doet na goed bedacht fotomoment met Pogacar uit de doeken hoe eerste koers van zoontje Jules ging

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Tim Merlier doet na goed bedacht fotomoment met Pogacar uit de doeken hoe eerste koers van zoontje Jules ging
Foto: © photonews
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Tim Merlier heeft voor zoontje Jules een fotomoment met Tadej Pogacar gestrikt. De spurtbom van Soudal Quick-Step had er dan ook goed over nagedacht. Overigens heeft Jules ook zelf al eens gekoerst.

In Vive le Vélo bleek dat het donderdag ging zoals Merlier het in gedachten had. ''Toen ik 's ochtends de kleine zag, dacht ik eraan om een foto te vragen met Tadej als ik zou winnen. Of ik dan starstruck ben? Ja, Tadej is een veel grotere renner dan ik. Naar mijn gevoel rijdt hij twintig per uur te rap bergop. Gelukkig kan ik wel sneller sprinten'', lacht Merlier.

Die foto van vader en zoon Merlier met Pogacar is er eentje om in te kaderen. 'Voor later is het een mooie herinnering. Hij heeft zijn truitje en pet gesigneerd en ook aan Mads Pedersen heb ik een foto en een handtekening gevraagd'', onthult de drievoudige ritwinnaar uit de Tour van 2026. Waar een podiumceremonie al niet goed voor is.

Merlier heeft zelf al heel wat koersdagen op zijn teller, maar op dat vlak heeft ook zoontje Jules onlangs zijn rekening geopend. Onlangs heeft de 3-jarige Jules zelf meegedaan aan een koersje. ''Cameron heeft zitten filmen, waardoor ik het live kon volgen. Ik zag dat hij een beetje gegeneerd was en niet het volle pond gaf.''

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Dat vindt vader Tim ook absoluut niet erg. ''Dat hoeft ook niet, het belangrijkste is dat hij zich amuseert. Hij vond het duidelijk wel leuk.'' Een passende outfit van Soudal Quick-Step heeft zoontje Jules in elk geval al wel. Dat heeft de hele wereld kunnen zien. 

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