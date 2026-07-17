Opmerkelijk: complimenten voor Van der Poel en oprechte getuigenis aan Cameron over Frank Vandenbroucke

Het was best opmerkelijk hoe complimenten aan Mathieu van der Poel en een getuigenis over Frank Vandenbroucke donderdagavond gecombineerd werden in een Vive le Vélo na een overwinning van Tim Merlier. Daarom geven we een bloemlezing van wat er allemaal verteld werd.

Na elke Touretappe worden de meest interessante koersgerelateerde zaken besproken in Vive le Vélo, het VRT-programma met Karl Vannieuwkerke als presentator. Wij vonden de aflevering van donderdagavond toch wel een van de meest opmerkelijke afleveringen en niet alleen omdat Vannieuwkerke en zijn gasten door een onweer naar het busje moesten vluchten.

Ook de inhoud triggerde ons, omdat die alle kanten uitging en een emotionele lading had. Daarom zetten we alles op een rijtje, naast wat er gezegd werd over Jules Merlier, die na de twaalfde rit de show stal. Mama Cameron Vandenbroucke was er verbaasd over dat Tim hen zo snel herkende. ''Honderd meter na de finish had hij ons gezien en zwaaide hij naar ons. Hoe kan dat na zo'n overwinning?''

Veel emoties na zege Merlier

Cameron had geen bereik met haar telefoon en zag op het moment zelf dus geen tv-beelden. ''Ik hoorde de speaker nooit de naam Merlier zeggen. Toen was er de valpartij en hoorde ik ook niet de naam Merlier. Ik dacht dus dat hij achter de val zat en opgehouden werd. Toen hoorden we plots: Merlier heeft gewonnen. Een rollercoaster van emoties.''

Ook Jean-Jacques Vandenbroucke, grootvader van Cameron, was erbij en sprong rond als een veulen. ''Hij fietst ook nog iedere dag'', zegt ze fier over de 78-jarige man. De naam Vandenbroucke kennen we toch vooral door Frank Vandenbroucke. Rob Harmeling, een andere gast in de uitzending, heeft nog met hem samen gekoerst.

Ervaring met Frank Vandenbroucke

''Jazeker'', bevestigde de Nederlander. ''Ik heb ooit een koers met hem gereden ergens in de maand februari, in de buurt van Marseille. Je zag meteen: dat is de Jimi Hendrix van het wielrennen. Je vader was een superster'', zei Harmeling rechtstreeks tot Cameron. Het moet toch wat met haar gedaan hebben om dat zo van iemand vlak naast haar te horen.





Op zich is het natuurlijk niets nieuw onder de zon. ''Het was alsof hij uit een paradijsschool kwam. Ik heb me altijd tot dat soort mensen aangetrokken gevoeld.'' Vaak draait zo'n aflevering volledig rond de winnaar, maar het opvallende was dat er ook mooie woorden waren voor een van de verliezende ploegen.

Van der Poel ideale lead-out

Jasper Philipsen was immers opnieuw derde gewonnen. Toch vindt Harmeling niet dat het aan de lead-out ligt. ''Hij heeft de ideale sprinttrein met Mathieu van der Poel, maar ze winnen niet'', aldus de ex-Tourritwinnaar over Alpecin-Premier Tech. Het zal Van der Poel deugd doen dat zijn inspanningen toch naar waarde worden geschat.

Wat Van der Poel gemeenschappelijk heeft met Merlier, is dat ze zich allebei qua voeding wel eens iets permitteren. ''Hij moet er wel opletten, maar zal wel eens een taartje of wat chocola eten. Soms moet hij afvallen, soms kan hij wat meer genieten. Hij is niet iemand die qua voeding heel strict leeft'', zegt Cameron over Tim.

Merlier en Van der Poel vinden balans

De balans moet behouden blijven tussen professioneel acteren en het plezant houden. Als je kan winnen zoals Merlier (3x) en Van der Poel (1x) al deden in de Tour, is het plezant. Cameron kan het volgen van op de eerste rij en zal het ook wel waarderen dat ze ook mooie woorden hoort over haar vader.