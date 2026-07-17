Merlier zorgzame papa, maar één opoffering doet Cameron altijd zelf: ''Tim heeft het ooit één keer gedaan''

Cameron Vandenbroucke en zoontje Jules hebben er een bijzondere dag opzitten. Ze zagen Tim Merlier al zijn derde ritzege behalen in de Tour de France van 2026. Cameron weet dat Tim een heel zorgzame papa is, maar één taak komt wel altijd op haar schouders terecht.

Dat vertelt de partner van Tim Merlier in het VRT-programma Vive le Vélo. Als Merlier zoals nu weg van huis is door de koers, komt de verantwoordelijkheid van het volgen voor Jules uiteraard volledig op haar schouders te liggen. Ook als Tim thuis is, is zij degene die altijd 's nachts opstaat als kleine Jules van zich laat horen.

''Ik ben al heel vaak drie keer per nacht opgestaan.'' Dat is dan om voeding te geven of om de luier te verschonen.'' Tim zal zelden 's nachts opstaan, ook niet als hij zelf thuis overnacht. ''Tim heeft het ooit één keer gedaan. Hij zei: jij doet dat beter, ik ga terug slapen.'' Cameron zegt het met de glimlach: ze zorgt graag voor haar zoontje.

Tim Merlier vraagt vaak naar Jules

De aanwezigheid van Cameron en Jules in de Tour de France heeft Tim wel geïnspireerd om nog eens naar de overwinning te knallen. ''Ik denk wel dat hij kracht haalt uit het feit dat Jules erbij is. Tim is zo'n zorgzame papa. Hij vraagt in zijn berichten altijd of Jules makkelijk naar bed kon gaan, of Jules makkelijk in slaap is gevallen.''

Kortom: Tim Merlier is constant bezig met zijn zoontje Jules in zijn hoofd en hoe het met hem gaat. Zelfs als hij de Tour de France aan het rijden is en daar topprestaties van hem verwacht worden. Momenteel is het het beste van beide werelden: hij kan zijn partner en zoon toch eens enkele dagen na mekaar zien. Na rit 12 stal Jules de show.

Merlier de snelste spurter in peloton

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Ondertussen bewijst Tim dat hij de snelste man van het peloton is. Geen enkele spurter komt in de buurt van zijn drie ritzeges. Olav Kooij heeft ook een spurt gewonnen en in de andere sprint verraste Waerenskjold iedereen.