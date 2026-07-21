Tom Boonen vertelt over ronduit bizarre dopingcontrole: "Echt niet plezant"

Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar kregen het afgelopen weekend 's nachts bezoek van een dopingcontroleur. Ook ex-renner Tom Boonen werd in zijn carrière met de regelmaat van de klok gecontroleerd. Eén bizar verhaal is hem altijd bijgebleven.

Boonen was net als Vingegaard en Pogacar een van de beste renners van zijn generatie. Hij won in zijn carrière onder meer vier keer Parijs-Roubaix en drie keer de Ronde van Vlaanderen. Hij stak ook zes ritten op zak in de Tour de France.

Ook het Belgische wielericoon kreeg eens heel vroeg bezoek van een controleur. En dat leidde één keer tot een heel genante situatie.

Boonen moest een 'tweede boodschap' doen

"Ik kreeg ‘s morgens eens controle bij mij thuis rond 6u30", vertelt Boonen in Congé Payé op VTM GO. "Natuurlijk wil je dat zo snel mogelijk achter de rug hebben, en gelukkig moest ik plassen op dat moment. Ik ging dus op de wc zitten met dat potje tussen mijn benen, maar al snel voelde ik dat er ook een ‘tweede boodschap’ zou komen."

"Ik zei dus tegen de controleur dat ik wel onmiddellijk kon plassen, maar dat er misschien iets extra bij kon zijn en dat het dus een beetje zou kunnen ruiken", ging Boonen verder.

De controleur bleef in de deuropening staan

"Ik rondde dat uiteindelijk proper af en zette mijn potje weg. En in al mijn goedgelovigheid dacht ik dat ik gewoon mijn poep zou mogen afvegen, maar dat bleek dus niet waar. Die controleur bleef in de deuropening staan en ik heb hem recht in de ogen gekeken terwijl ik mijn poep aan het afvegen was. Nu kan ik ermee lachen, maar toen was dat echt niet plezant."





Dopingcontroles vormen een cruciaal onderdeel van zuivere sport, maar de verhalen van Boonen, Vingegaard en Pogacar doen toch de wenkbrauwen fronsen over de werkwijze van dopingcontroleurs. Vanuit het peloton klonk er deze week al kritiek van onder meer Remco Evenepoel, die het niet vond kunnen.