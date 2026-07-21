Nachtelijke dopingcontroles van Vingegaard en Pogacar krijgen onverwachte wending

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, wielerjournalist
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Nachtelijke dopingcontroles van Vingegaard en Pogacar krijgen onverwachte wending
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De onverwachte nachtelijke dopingcontroles van Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar blijven voor beroering zorgen. Zo komen er meer details naar buiten waaruit blijkt dat een Franse rechter de dopingtesten zou hebben goedgekeurd. Dat schrijft L'Équipe.

Het ging zondag als een schokgolf door het peloton. Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar werden tijdens de nacht van zaterdag op zondag uit hun bed gehaald voor een dopingscontrole. Dat gebeurde om respectievelijk 2 en 5 uur. Hun nachtrust werd zo verstoord of vroegtijdig afgebroken (in het geval van Pogacar).

Evenepoel en Bruyneel niet te spreken

Er kwamen al snel heel wat verontwaardigde reacties vanuit het peloton. Onder meer Remco Evenepoel was er niet over te spreken. Ook Johan Bruyneel spuwde zijn gal over de controles en noemde ze "bijna een schending van de mensenrechten".

Vingegaard valt na de dopingcontrole

Als klap op de vuurpijl verdween Vingegaard diezelfde dag uit de Tour na een val. Hij brak zijn sleutelbeen en zag zijn tweede plaats in rook opgaan. Hier en daar werd geopperd dat zijn verstoorde nachtrust aan de basis zou kunnen hebben gelegen van zijn val.

"Het is duidelijk dat het niets goed heeft opgeleverd", zei de Deen er zelf over bij TV 2 Sport. "Het zou best wel iets gedaan kunnen hebben. Maar ik durf er niet over speculeren of dat de reden is van de val." Ook Visma-Lease a Bike wilde de dopincontrole niet als excuus inroepen voor de val.

Een Franse rechter gaf toestemming

Volgens het UCI-reglement mogen de renners niet onderworpen worden aan een dopingcontrole tussen 23 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends. Er zijn wel enkele situaties waarin een controle tussen die uren wél gerechtvaardigd is.

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L'Équipe weet nu dat een Franse rechter toestemming zou hebben gegeven voor de dopingcontroles. Dat kan enkel wanneer er "ernstige en consistente vermoedens" van (toekomstige) schendingen van de antidopingregels zijn. Het parket bevestigde bij de krant dat het de controles heeft goedgekeurd.

Het is een opmerkelijke nieuwe ontwikkeling in de zaak die een pak nieuwe vragen doet rijzen. Het laatste woord hierover is ongetwijfeld nog niet gezegd.

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