Wielervakbond CPA reageert fors op nachtelijke dopingcontroles: "Renners zijn doodsbang"

De nachtelijke dopingcontroles van Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar blijven nazinderen. Wielervakbond CPA is scherp in een open brief en ook voorzitter Adam Hansen liet zich al uit over de zaak. Hij pleit voor een grondige evaluatie van het huidige systeem.

Wielervakbond CPA publiceerde een lange brief op X. Daarin geeft het aan dat behalve Vingegaard en Pogacar ook andere renners 's nachts een dopingcontrole moesten ondergaan.

CPA pleit voor een dopingstrijd "die steeds doeltreffender, gerichter en efficiënter wordt in het opsporen van echte valsspelers". Het wil dat de fundamentele rechten, de gezondheid en de herstelomstandigheden van de atleten daarbij gerespecteerd worden.

Adam Hansen kruipt in de pen

Ook voorzitter Adam Hansen kroop in zijn pen op X. "Wist je dat wielrenners de enige atleten ter wereld zijn die uit eigen zak betalen voor extra dopingcontroles, de langdurige opslag van monsters en voor data-analyse?"

"Deze financiële last is een direct gevolg van het historische verleden van onze sport. Hoewel het moderne wielrennen vandaag de dag drastisch schoner is, betalen actieve renners voor de fouten van de voorgaande generaties. Is dat eerlijk?"

Hansen ziet problemen met het tijdslot van een uur

"Denk aan de menselijke kosten van het huidige dopingsysteem, denk aan hoe je presteert in je normale job na slechts vier uur slapen of nadat je midden in je REM-slaap bent wakker gemaakt om 2 uur 's nachts voor een bloedtest."





Renners moeten een tijdslot van één uur aanduiden waarop ze zich op een exacte locatie bevinden. Volgens Hansen brengt dat problemen met zich mee. "Als een renner niet thuis is, omdat hij even naar buiten is gegaan voor een koffie of naar het park is gegaan met zijn kind, dan moet hij bewijs aanleveren van waar hij was en waarom."

"Als hij zijn whereabouts niet kan verantwoorden, kan dat worden geregistreerd als een gemiste test. Renners zijn doodsbang voor een gemiste controle."

Kwaliteit boven kwantiteit

Hansen pleit daarnaast voor "kwaliteit boven kwantiteit". Hij denkt dat een verhoging van het aantal testen geen oplossing is en ziet het als een inefficiënt gebruik van de middelen. Hij wil state-of-the-art labapparatuur en minder maar nauwkeurigere testen.

Hansen ziet dat het geld momenteel naar het verhogen van het aantal testen gaat. Dat zorgt voor meer werk en bezorgt de renners stress. Hij stelt dan ook in vraag of er moet blijven worden bijgedragen aan het huidige systeem.