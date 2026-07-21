Jan Bakelants haalt keihard uit: "De Fransen kunnen dat duidelijk niet verkroppen ..."

De nachtelijke dopingscontroles van Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar in de Tour de France zorgden voor verbazing binnen en buiten het peloton. Ook analist Jan Bakelants is er niet over te spreken. De ex-renner schiet met scherp op de Fransen.

Vingegaard en Pogacar werden in de nacht van zaterdag op zondag uit hun bed gehaald voor een onverwachte dopingcontrole. De Deen werd om 2 uur gewekt, terwijl er bij de Sloveen om 5 uur iemand langskwam. Dat gaven ze allebei toe voor de start van de etappe van afgelopen zondag.

De Fransen hebben ' cavalier seul' gespeeld

Het zorgde voor onbegrip binnen en buiten het peloton. Er kwam vooral kritiek op het tijdstip waarop de testen werden afgenomen. Analist Jan Bakelants volgt de zaak op de voet en spaart zijn kritiek niet.

"De Fransen kunnen duidelijk niet verkroppen dat de buitenlanders al jaren een soort hegemonie hebben gevestigd", zegt hij in Congé Payé op VTM Go. "Ze hebben in deze zaak ‘cavalier seul’ gespeeld."

Haalden ze de mosterd bij Donald Trump?

Opvallend: volgens de Franse sportkrant L'Équipe zou een rechter toestemming hebben gegeven voor de dopingscontroles. "Ik vind het ook heel vreemd dat een rechter hierbij kan ingrijpen. Misschien heeft hij wel de mosterd gehaald bij Donald Trump", zegt Bakelants daarover.

Daarmee verwijst hij uiteraard naar de zaak van Folarin Balogun, de spits van de Amerikaanse nationale voetbalploeg. Die kreeg op het WK een rode kaart en zou normaal gezien de wedstrijd tegen de Rode Duivels missen.



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Na een ingreep van de FIFA werd die beslissing teruggedraaid en mocht hij toch aantreden tegen de Rode Duivels. Trump gaf toe dat hij contact had gehad over de zaak met Gianni Infantino, de omstreden voorzitter van de FIFA.

Vanuit de gedachtengang dat ze allemaal doping nemen

Terug naar het wielrennen dan, waar Bakelants vindt dat de nachtelijke dopingcontroles werden georganiseerd vanuit een compleet verkeerd uitgangspunt.

"Je moet geen controles uitvoeren vanuit de gedachtengang dat ze allemaal doping nemen. En dat is hier wel gebeurd. Dan moet het vermoeden al heel sterk gefundeerd zijn, maar ik denk dat dat in deze niet het geval is."