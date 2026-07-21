Tim Wellens moet iets bekennen over Tadej Pogacar: "Hij is de enige die dat doet"

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, wielerjournalist
| Reageer
Tim Wellens moet iets bekennen over Tadej Pogacar: "Hij is de enige die dat doet"
Foto: © photonews
Volg Wielerkrant nu ook via Google!

Tadej Pogacar kan zijn vijfde eindzege in de Tour al ruiken. De Sloveen heeft een straat voorsprong in het klassement en maakt opnieuw grote indruk. Ploegmaat Tim Wellens ziet de Sloveen niet alleen op maar ook naast de fiets schitteren.

Pogacar heeft een voorsprong van exact vijf minuten op eerste achtervolger Remco Evenepoel. Met vier etappezeges is hij de grote slokop in deze Tour. Hij kan in deze Tour rekenen op een sterk team bij UAE Team Emirates-XRG dat op alle fronten uit de voeten kan.

Pogacar en co controleren de koers en geven de concurrentie amper ruimte. Dat kwam UAE al op de nodige kritiek te staan. Het team zou te veel willen. Florian Vermeersch denkt er het zijne van.

Vermeersch spreekt van een non-discussie

"Daar hebben we ook net een discussie over gehad. Ik vind het een non-discussie", zegt de Gentenaar bij Vive le Vélo. "In andere sporten laten ze toch ook niets liggen?"

Ook Isaac del Toro was al aan het feest in deze Tour, waardoor UAE in totaal vijf van de vijftien ritten heeft gewonnen. Het is een indrukwekkende statistiek die met een vijfde eindzege voor Pogacar nóg meer glans zou krijgen.

Wellens bewondert de persoon Pogacar

Naast de fiets heeft Tim Wellens bewondering voor de persoon Pogacar. "Maar wat vooral indruk maakt bij Tadej is de persoon zelf. Wij hebben allemaal een speciaal bed in deze Tour en er zijn twee mensen in dienst om dat telkens op te stellen en weer af te breken", vertelt hij.

Lees ook... Nachtelijke dopingcontroles van Vingegaard en Pogacar krijgen onverwachte wending

"Maar Tadej is de enige renner die zijn bed volledig zelf opruimt. Je zou zeggen: hij is de gele trui, hij moet zich met niets anders bezighouden. Maar Tadej helpt de mensen graag. Hij vindt dat het zijn taak is om het zo te doen. Chapeau!"

Goodwill crëeren

Zo wint Pogacar niet alleen harten met zijn sportieve prestaties, maar ook met zijn gedrag naast de fiets. De vaak goedgeluimde wereldkampioen creëert er goodwill mee onder zijn ploegmaats, die duidelijk bereid zijn om voor hem door het vuur te gaan.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Tour de France
UAE Team Emirates
Tadej Pogacar
Tim Wellens

Meer nieuws

Nachtelijke dopingcontroles van Vingegaard en Pogacar krijgen onverwachte wending

Nachtelijke dopingcontroles van Vingegaard en Pogacar krijgen onverwachte wending

07:55
TDF LIVE: Belg verschijnt niet aan de start van de tijdrit

TDF LIVE: Belg verschijnt niet aan de start van de tijdrit

10:17
Jan Bakelants haalt keihard uit: "De Fransen kunnen dat duidelijk niet verkroppen ..."

Jan Bakelants haalt keihard uit: "De Fransen kunnen dat duidelijk niet verkroppen ..."

09:40
Tadej Pogacar laat er geen twijfel over bestaan: "Het is een beetje 'shit'"

Tadej Pogacar laat er geen twijfel over bestaan: "Het is een beetje 'shit'"

13:30
Tom Boonen vertelt over ronduit bizarre dopingcontrole: "Echt niet plezant"

Tom Boonen vertelt over ronduit bizarre dopingcontrole: "Echt niet plezant"

08:40
🎥 Slikken: Nederlanders maken Evenepoel helemaal af

🎥 Slikken: Nederlanders maken Evenepoel helemaal af

16:00
KOERS LIVE: Verzorger spreekt over Evenepoel

KOERS LIVE: Verzorger spreekt over Evenepoel

19:00
"Remco heeft bewezen dat hij de Tour de France wél kan winnen"

"Remco heeft bewezen dat hij de Tour de France wél kan winnen"

14:00
Analisten gaan los na valpartij Vingegaard

Analisten gaan los na valpartij Vingegaard

18:00
Bruyneel furieus: "Bijna schending van de mensenrechten"

Bruyneel furieus: "Bijna schending van de mensenrechten"

15:00
1
🎥 Valentine Besard komt met filmpje op TikTok over wat Ruben Van Gucht allemaal (niet) mag doen Naast de fiets

🎥 Valentine Besard komt met filmpje op TikTok over wat Ruben Van Gucht allemaal (niet) mag doen

20:00
Ploeg van der Poel komt met speciaal nieuws op rustdag

Ploeg van der Poel komt met speciaal nieuws op rustdag

17:00
Vingegaard en Pogacar wakker gemaakt voor dopingtest, maar: "Die is in zijn bed mogen blijven liggen ..."

Vingegaard en Pogacar wakker gemaakt voor dopingtest, maar: "Die is in zijn bed mogen blijven liggen ..."

20/07
Remco Evenepoel zorgt voor Belgische euforie: "Ik denk spontaan terug aan Wout van Aert"

Remco Evenepoel zorgt voor Belgische euforie: "Ik denk spontaan terug aan Wout van Aert"

12:55
Michel Wuyts dient Evenepoel van antwoord: "Ik zou het niet riskeren"

Michel Wuyts dient Evenepoel van antwoord: "Ik zou het niet riskeren"

11:55
Wordt Evenepoel nu de enige kopman van Red Bull-BORA-Hansgrohe? Ploeg reageert opvallend

Wordt Evenepoel nu de enige kopman van Red Bull-BORA-Hansgrohe? Ploeg reageert opvallend

20/07
Jan Bakelants is duidelijk na Tour-triomf van Evenepoel: "Dat zal hij zelf ook toegeven"

Jan Bakelants is duidelijk na Tour-triomf van Evenepoel: "Dat zal hij zelf ook toegeven"

20/07
1
Evenepoel ziet risico goed uitpakken én zorgt voor indrukwekkend stukje Belgische Tourgeschiedenis

Evenepoel ziet risico goed uitpakken én zorgt voor indrukwekkend stukje Belgische Tourgeschiedenis

20/07
Had zijn val te maken met de dopingtest? Visma-Lease a Bike en Vingegaard stellig

Had zijn val te maken met de dopingtest? Visma-Lease a Bike en Vingegaard stellig

20/07
Michel Wuyts niet te spreken: "Een rotzak!"

Michel Wuyts niet te spreken: "Een rotzak!"

20/07
Dopingexpert schept klaarheid rond controles Vingegaard en Pogacar: "Zo kan je opsporing omzeilen"

Dopingexpert schept klaarheid rond controles Vingegaard en Pogacar: "Zo kan je opsporing omzeilen"

19/07
Adrie van der Poel: "Hij is misschien wel de tweede beste man in koers"

Adrie van der Poel: "Hij is misschien wel de tweede beste man in koers"

19/07
Ex-dopingzondaar veegt alle twijfels van tafel: "Pogacar doet dit al zeven jaar consistent"

Ex-dopingzondaar veegt alle twijfels van tafel: "Pogacar doet dit al zeven jaar consistent"

19/07
Dit heeft Remco Evenepoel te zeggen na zijn indrukwekkende overwinning

Dit heeft Remco Evenepoel te zeggen na zijn indrukwekkende overwinning

19/07
Ook Pogacar uit bed gelicht voor "vervelende" nachtcontrole, Evenepoel niet te spreken

Ook Pogacar uit bed gelicht voor "vervelende" nachtcontrole, Evenepoel niet te spreken

19/07
TDF LIVE: beresterke Evenepoel klopt Tadej Pogacar op Plateau de Solaison!

TDF LIVE: beresterke Evenepoel klopt Tadej Pogacar op Plateau de Solaison!

19/07
1
Adrie van der Poel behoudt het geloof in kopman: "Hij krijgt nog steeds het voordeel van de twijfel"

Adrie van der Poel behoudt het geloof in kopman: "Hij krijgt nog steeds het voordeel van de twijfel"

19/07
'Geheim wapen' van Tadej Pogacar zorgt voor twijfel: "Er is nog weinig over bekend"

'Geheim wapen' van Tadej Pogacar zorgt voor twijfel: "Er is nog weinig over bekend"

19/07
Vingegaard ontstemd door onverwachte dopingcontrole: "Dan ga je er toch wat over"

Vingegaard ontstemd door onverwachte dopingcontrole: "Dan ga je er toch wat over"

19/07
Jan Bakelants is niet onder de indruk: "Een van de meest halfslachtige aanvallen die we ooit hebben gezien"

Jan Bakelants is niet onder de indruk: "Een van de meest halfslachtige aanvallen die we ooit hebben gezien"

19/07
Tiesj Benoot moet iets bekennen over Paul Seixas: "We hebben gekozen"

Tiesj Benoot moet iets bekennen over Paul Seixas: "We hebben gekozen"

19/07
José De Cauwer waarschuwt Remco Evenepoel: "Dat zal ooit eens níét lukken"

José De Cauwer waarschuwt Remco Evenepoel: "Dat zal ooit eens níét lukken"

19/07
1
Ruben Van Gucht verrast met blitzbezoek: "Eindelijk een gelegenheid gevonden" Naast de fiets

Ruben Van Gucht verrast met blitzbezoek: "Eindelijk een gelegenheid gevonden"

19/07
Visma-Lease a Bike ziet nog altijd kansen: "Dát is meer in het voordeel van Jonas"

Visma-Lease a Bike ziet nog altijd kansen: "Dát is meer in het voordeel van Jonas"

19/07
TDF LIVE: Philipsen doet zaakje, vlucht met Pidcock vertrokken

TDF LIVE: Philipsen doet zaakje, vlucht met Pidcock vertrokken

18/07
Tim Declercq ziet belangrijke nuance bij Evenepoel: "Dikke pluim daarvoor"

Tim Declercq ziet belangrijke nuance bij Evenepoel: "Dikke pluim daarvoor"

19/07

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Tadej Pogacar Jonas Vingegaard Rasmussen Jan Bakelants Mads Pedersen Lucien Van Impe Tiesj Benoot Jasper Philipsen Patrick Lefevere Thymen Arensman Tim Declercq Jose De Cauwer David Millar Adrie Van Der Poel Zakkari Dempster Johan Bruyneel Stig Broeckx Tom Boonen Tim Wellens

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Bruyneel furieus: "Bijna schending van de mensenrechten" Hankie Hankie over Jan Bakelants is duidelijk na Tour-triomf van Evenepoel: "Dat zal hij zelf ook toegeven" Hankie Hankie over TDF LIVE: Quinn Simons komt als eerste boven op Col de la Croisette Hankie Hankie over José De Cauwer waarschuwt Remco Evenepoel: "Dat zal ooit eens níét lukken" Hankie Hankie over Jonas Vingegaard doet schokkende bekentenis: "Ik hield het niet langer vol" Hankie Hankie over Tim Wellens krijgt stevige veeg uit de pan: "Een of andere klojo" Hankie Hankie over UAE en Pogacar zorgen voor groot onbegrip in peloton: "Dan weet je dat het om zeep is" Frank Houter Frank Houter over Mathieu 'aan het strand' doet diepere discussie losbarsten: "Ik vind het heel enerverend" Frank Houter Frank Houter over Urska Zigart afgevoerd naar ziekenhuis in Ronde van Zwitserland Hankie Hankie over Oorzaak van ontsteking van wonde Van Aert bekend, De Cauwer velt oordeel over de Tour Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved