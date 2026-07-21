Tim Wellens moet iets bekennen over Tadej Pogacar: "Hij is de enige die dat doet"

Tadej Pogacar kan zijn vijfde eindzege in de Tour al ruiken. De Sloveen heeft een straat voorsprong in het klassement en maakt opnieuw grote indruk. Ploegmaat Tim Wellens ziet de Sloveen niet alleen op maar ook naast de fiets schitteren.

Pogacar heeft een voorsprong van exact vijf minuten op eerste achtervolger Remco Evenepoel. Met vier etappezeges is hij de grote slokop in deze Tour. Hij kan in deze Tour rekenen op een sterk team bij UAE Team Emirates-XRG dat op alle fronten uit de voeten kan.

Pogacar en co controleren de koers en geven de concurrentie amper ruimte. Dat kwam UAE al op de nodige kritiek te staan. Het team zou te veel willen. Florian Vermeersch denkt er het zijne van.

Vermeersch spreekt van een non-discussie

"Daar hebben we ook net een discussie over gehad. Ik vind het een non-discussie", zegt de Gentenaar bij Vive le Vélo. "In andere sporten laten ze toch ook niets liggen?"

Ook Isaac del Toro was al aan het feest in deze Tour, waardoor UAE in totaal vijf van de vijftien ritten heeft gewonnen. Het is een indrukwekkende statistiek die met een vijfde eindzege voor Pogacar nóg meer glans zou krijgen.

Wellens bewondert de persoon Pogacar

Naast de fiets heeft Tim Wellens bewondering voor de persoon Pogacar. "Maar wat vooral indruk maakt bij Tadej is de persoon zelf. Wij hebben allemaal een speciaal bed in deze Tour en er zijn twee mensen in dienst om dat telkens op te stellen en weer af te breken", vertelt hij.



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"Maar Tadej is de enige renner die zijn bed volledig zelf opruimt. Je zou zeggen: hij is de gele trui, hij moet zich met niets anders bezighouden. Maar Tadej helpt de mensen graag. Hij vindt dat het zijn taak is om het zo te doen. Chapeau!"

Goodwill crëeren

Zo wint Pogacar niet alleen harten met zijn sportieve prestaties, maar ook met zijn gedrag naast de fiets. De vaak goedgeluimde wereldkampioen creëert er goodwill mee onder zijn ploegmaats, die duidelijk bereid zijn om voor hem door het vuur te gaan.