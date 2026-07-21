Ex-dopingzondaar richt zich tot Vingegaard en Pogacar: "Zou mijn excuses moeten aanbieden"

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, wielerjournalist
| Reageer
Ex-dopingzondaar richt zich tot Vingegaard en Pogacar: "Zou mijn excuses moeten aanbieden"
Foto: © photonews
Volg Wielerkrant nu ook via Google!

Er is al veel inkt gevloeid over de nachtelijke dopingscontroles die Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar het afgelopen weekend moesten ondergaan. Ook Jonathan Vaughters, de manager van EF Education-EasyPost, laat zich uit over de kwestie.

Vingegaard en Pogacar werden op nachtelijke uren uit hun bed gehaald. De Deen werd om 2 uur uit zijn bed gelicht voor een controle en kon de slaap daarna naar eigen zeggen pas veertig minuten later vatten. Pogacar werd om 5 uur uit zijn bed gehaald. De Sloveen besloot dan maar op te staan en te genieten van een lange ochtend.

25 jaar aan drama bespaard

Jonathan Vaughters is tegenwoordig de manager van EF Education-EasyPost, maar aan het einde van de jaren negentig reed hij twee jaar voor US Postal, de ploeg van Lance Armstrong. Na zijn carrière gaf Vaughters toe dat hij zich schuldig had gemaakt aan het gebruik van EPO. Sindsdien sprak hij zich altijd openlijk uit over de kwestie en dat is nu niet anders. Vaughters verwijst in een post op X naar het verleden.

"Ik post hier niet vaak, maar ik zal deze bom gooien: om 2 uur ’s nachts testen is een van de efficiëntste manieren op peptide- (EPO, hGH) en testosteron-microdoseringen te voorkomen. Als de UCI ons in 2001 om 2 uur ’s nachts had getest? Dan waren we allemaal geschorst geweest en hadden we de sport 25 jaar aan drama bespaard", schrijft Vaughters.

Vaughters wil zijn excusus aanbieden

Hij richt zich daarna tot het huidige peloton. "Het is spijtig dat Tadej en Jonas moeten opdraaien voor de sh*t die we hebben gedaan. Ik zou best wat slaap willen verliezen in ruil voor meer geloofwaardigheid. Eerlijk gezegd zou ik mijn excuses moeten aanbieden aan beiden."

Er kwam na de dopingcontroles van Vingegaard en Pogacar kritiek op het tijdstip van de controles, maar ook op het feit dat enkel de top twee een test moest afleggen.

Ondertussen is bekend geraakt dat ook andere ploegen op de rustdag aan een test onderworpen werden. Ook Remco Evenepoel kwam daarbij aan de beurt. De hele zaak deed al heel wat stof opwaaien en lokte ook al scherpe reacties uit van rennersvakbond CPA. Het lijkt onwaarschijnlijk dat het laatste woord hierover al gezegd is.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Jonathan Vaughters

Meer nieuws

TDF LIVE: Remco Evenepoel reageert na knalprestatie in de tijdrit

TDF LIVE: Remco Evenepoel reageert na knalprestatie in de tijdrit

18:31
Ouders Michael Goolaerts reageren op afronding onderzoek: "Respectloos behandeld"

Ouders Michael Goolaerts reageren op afronding onderzoek: "Respectloos behandeld"

17:50
Onderzoek afgerond: procureur maakt bekend waaraan Michael Goolaerts overleed

Onderzoek afgerond: procureur maakt bekend waaraan Michael Goolaerts overleed

15:50
Ingewijde klapt uit de biecht over Evenepoel: "Dat is het grootste probleem"

Ingewijde klapt uit de biecht over Evenepoel: "Dat is het grootste probleem"

14:50
Na Vingegaard en Pogacar moest ook Remco Evenepoel dopingtest afleggen

Na Vingegaard en Pogacar moest ook Remco Evenepoel dopingtest afleggen

14:30
Patrick Evenepoel krijgt duidelijke signalen van Remco: "Dat zegt genoeg"

Patrick Evenepoel krijgt duidelijke signalen van Remco: "Dat zegt genoeg"

13:50
Wielervakbond CPA reageert fors op nachtelijke dopingcontroles: "Renners zijn doodsbang"

Wielervakbond CPA reageert fors op nachtelijke dopingcontroles: "Renners zijn doodsbang"

12:50
Ouders van Remco Evenepoel weten het zeker: "Je kunt dat niet verklaren"

Ouders van Remco Evenepoel weten het zeker: "Je kunt dat niet verklaren"

12:00
Naesen stelt zich vragen over nachtelijke dopingtesten Vingegaard en Pogacar: "Dáár zochten ze naar"

Naesen stelt zich vragen over nachtelijke dopingtesten Vingegaard en Pogacar: "Dáár zochten ze naar"

11:30
Tim Wellens moet iets bekennen over Tadej Pogacar: "Hij is de enige die dat doet"

Tim Wellens moet iets bekennen over Tadej Pogacar: "Hij is de enige die dat doet"

10:40
Jan Bakelants haalt keihard uit: "De Fransen kunnen dat duidelijk niet verkroppen ..."

Jan Bakelants haalt keihard uit: "De Fransen kunnen dat duidelijk niet verkroppen ..."

09:40
Tom Boonen vertelt over ronduit bizarre dopingcontrole: "Echt niet plezant"

Tom Boonen vertelt over ronduit bizarre dopingcontrole: "Echt niet plezant"

08:40
Nachtelijke dopingcontroles van Vingegaard en Pogacar krijgen onverwachte wending

Nachtelijke dopingcontroles van Vingegaard en Pogacar krijgen onverwachte wending

07:55
🎥 Valentine Besard komt met filmpje op TikTok over wat Ruben Van Gucht allemaal (niet) mag doen Naast de fiets

🎥 Valentine Besard komt met filmpje op TikTok over wat Ruben Van Gucht allemaal (niet) mag doen

20:00
KOERS LIVE: Verzorger spreekt over Evenepoel

KOERS LIVE: Verzorger spreekt over Evenepoel

19:00
Analisten gaan los na valpartij Vingegaard

Analisten gaan los na valpartij Vingegaard

20/07
Ploeg van der Poel komt met speciaal nieuws op rustdag

Ploeg van der Poel komt met speciaal nieuws op rustdag

20/07
🎥 Slikken: Nederlanders maken Evenepoel helemaal af

🎥 Slikken: Nederlanders maken Evenepoel helemaal af

20/07
Bruyneel furieus: "Bijna schending van de mensenrechten"

Bruyneel furieus: "Bijna schending van de mensenrechten"

20/07
1
"Remco heeft bewezen dat hij de Tour de France wél kan winnen"

"Remco heeft bewezen dat hij de Tour de France wél kan winnen"

20/07
Tadej Pogacar laat er geen twijfel over bestaan: "Het is een beetje 'shit'"

Tadej Pogacar laat er geen twijfel over bestaan: "Het is een beetje 'shit'"

20/07
Remco Evenepoel zorgt voor Belgische euforie: "Ik denk spontaan terug aan Wout van Aert"

Remco Evenepoel zorgt voor Belgische euforie: "Ik denk spontaan terug aan Wout van Aert"

20/07
Michel Wuyts dient Evenepoel van antwoord: "Ik zou het niet riskeren"

Michel Wuyts dient Evenepoel van antwoord: "Ik zou het niet riskeren"

20/07
Wordt Evenepoel nu de enige kopman van Red Bull-BORA-Hansgrohe? Ploeg reageert opvallend

Wordt Evenepoel nu de enige kopman van Red Bull-BORA-Hansgrohe? Ploeg reageert opvallend

20/07
Jan Bakelants is duidelijk na Tour-triomf van Evenepoel: "Dat zal hij zelf ook toegeven"

Jan Bakelants is duidelijk na Tour-triomf van Evenepoel: "Dat zal hij zelf ook toegeven"

20/07
1
Vingegaard en Pogacar wakker gemaakt voor dopingtest, maar: "Die is in zijn bed mogen blijven liggen ..."

Vingegaard en Pogacar wakker gemaakt voor dopingtest, maar: "Die is in zijn bed mogen blijven liggen ..."

20/07
Evenepoel ziet risico goed uitpakken én zorgt voor indrukwekkend stukje Belgische Tourgeschiedenis

Evenepoel ziet risico goed uitpakken én zorgt voor indrukwekkend stukje Belgische Tourgeschiedenis

20/07
Had zijn val te maken met de dopingtest? Visma-Lease a Bike en Vingegaard stellig

Had zijn val te maken met de dopingtest? Visma-Lease a Bike en Vingegaard stellig

20/07
Michel Wuyts niet te spreken: "Een rotzak!"

Michel Wuyts niet te spreken: "Een rotzak!"

20/07
Adrie van der Poel: "Hij is misschien wel de tweede beste man in koers"

Adrie van der Poel: "Hij is misschien wel de tweede beste man in koers"

19/07
Dit heeft Remco Evenepoel te zeggen na zijn indrukwekkende overwinning

Dit heeft Remco Evenepoel te zeggen na zijn indrukwekkende overwinning

19/07
TDF LIVE: beresterke Evenepoel klopt Tadej Pogacar op Plateau de Solaison!

TDF LIVE: beresterke Evenepoel klopt Tadej Pogacar op Plateau de Solaison!

19/07
1
Dopingexpert schept klaarheid rond controles Vingegaard en Pogacar: "Zo kan je opsporing omzeilen"

Dopingexpert schept klaarheid rond controles Vingegaard en Pogacar: "Zo kan je opsporing omzeilen"

19/07
Adrie van der Poel behoudt het geloof in kopman: "Hij krijgt nog steeds het voordeel van de twijfel"

Adrie van der Poel behoudt het geloof in kopman: "Hij krijgt nog steeds het voordeel van de twijfel"

19/07
Ex-dopingzondaar veegt alle twijfels van tafel: "Pogacar doet dit al zeven jaar consistent"

Ex-dopingzondaar veegt alle twijfels van tafel: "Pogacar doet dit al zeven jaar consistent"

19/07
Vingegaard ontstemd door onverwachte dopingcontrole: "Dan ga je er toch wat over"

Vingegaard ontstemd door onverwachte dopingcontrole: "Dan ga je er toch wat over"

19/07

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Tadej Pogacar Jonas Vingegaard Rasmussen Jan Bakelants Tiesj Benoot Patrick Evenepoel Michael Goolaerts Johan Bruyneel Tom Boonen Tim Wellens Oliver Naesen Stig Broeckx Adam Hansen Thymen Arensman Jonathan Vaughters Tim Declercq Jose De Cauwer David Millar Adrie Van Der Poel Lucien Van Impe

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Bruyneel furieus: "Bijna schending van de mensenrechten" Hankie Hankie over Jan Bakelants is duidelijk na Tour-triomf van Evenepoel: "Dat zal hij zelf ook toegeven" Hankie Hankie over TDF LIVE: Quinn Simons komt als eerste boven op Col de la Croisette Hankie Hankie over José De Cauwer waarschuwt Remco Evenepoel: "Dat zal ooit eens níét lukken" Hankie Hankie over Jonas Vingegaard doet schokkende bekentenis: "Ik hield het niet langer vol" Hankie Hankie over Tim Wellens krijgt stevige veeg uit de pan: "Een of andere klojo" Hankie Hankie over UAE en Pogacar zorgen voor groot onbegrip in peloton: "Dan weet je dat het om zeep is" Frank Houter Frank Houter over Mathieu 'aan het strand' doet diepere discussie losbarsten: "Ik vind het heel enerverend" Frank Houter Frank Houter over Urska Zigart afgevoerd naar ziekenhuis in Ronde van Zwitserland Hankie Hankie over Oorzaak van ontsteking van wonde Van Aert bekend, De Cauwer velt oordeel over de Tour Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved