Ex-dopingzondaar richt zich tot Vingegaard en Pogacar: "Zou mijn excuses moeten aanbieden"

Er is al veel inkt gevloeid over de nachtelijke dopingscontroles die Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar het afgelopen weekend moesten ondergaan. Ook Jonathan Vaughters, de manager van EF Education-EasyPost, laat zich uit over de kwestie.

Vingegaard en Pogacar werden op nachtelijke uren uit hun bed gehaald. De Deen werd om 2 uur uit zijn bed gelicht voor een controle en kon de slaap daarna naar eigen zeggen pas veertig minuten later vatten. Pogacar werd om 5 uur uit zijn bed gehaald. De Sloveen besloot dan maar op te staan en te genieten van een lange ochtend.

25 jaar aan drama bespaard

Jonathan Vaughters is tegenwoordig de manager van EF Education-EasyPost, maar aan het einde van de jaren negentig reed hij twee jaar voor US Postal, de ploeg van Lance Armstrong. Na zijn carrière gaf Vaughters toe dat hij zich schuldig had gemaakt aan het gebruik van EPO. Sindsdien sprak hij zich altijd openlijk uit over de kwestie en dat is nu niet anders. Vaughters verwijst in een post op X naar het verleden.

"Ik post hier niet vaak, maar ik zal deze bom gooien: om 2 uur ’s nachts testen is een van de efficiëntste manieren op peptide- (EPO, hGH) en testosteron-microdoseringen te voorkomen. Als de UCI ons in 2001 om 2 uur ’s nachts had getest? Dan waren we allemaal geschorst geweest en hadden we de sport 25 jaar aan drama bespaard", schrijft Vaughters.

Vaughters wil zijn excusus aanbieden

Hij richt zich daarna tot het huidige peloton. "Het is spijtig dat Tadej en Jonas moeten opdraaien voor de sh*t die we hebben gedaan. Ik zou best wat slaap willen verliezen in ruil voor meer geloofwaardigheid. Eerlijk gezegd zou ik mijn excuses moeten aanbieden aan beiden."

Er kwam na de dopingcontroles van Vingegaard en Pogacar kritiek op het tijdstip van de controles, maar ook op het feit dat enkel de top twee een test moest afleggen.





Ondertussen is bekend geraakt dat ook andere ploegen op de rustdag aan een test onderworpen werden. Ook Remco Evenepoel kwam daarbij aan de beurt. De hele zaak deed al heel wat stof opwaaien en lokte ook al scherpe reacties uit van rennersvakbond CPA. Het lijkt onwaarschijnlijk dat het laatste woord hierover al gezegd is.