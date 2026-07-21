Onderzoek afgerond: procureur maakt bekend waaraan Michael Goolaerts overleed

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, wielerjournalist
| Reageer
Onderzoek afgerond: procureur maakt bekend waaraan Michael Goolaerts overleed
Foto: © photonews
Volg Wielerkrant nu ook via Google!

Er is eindelijk duidelijkheid in het onderzoek naar de dood van Michael Goolaerts in Parijs-Roubaix. Onze 23-jarige landgenoot overleed volgens Ingrid Görgen, de procureur van Cambrai, aan een bestaande hartaandoening. Zo komt een einde aan een onderzoek dat begon na zijn dood acht jaar geleden.

Goolaerts overleed op 8 april 2018. Hij ging zwaar onderuit op de tweede kasseistrook van de dag en werd afgevoerd naar het ziekenhuis van de Noord-Franse stad Rijsel. Daar bezweek de beloftevolle Belg van Veranda’s Willems niet veel later. Het Belgische wielrennen was in een diepe rouw.

Het parket van Cambrai opende een onderzoek

Volgens de autopsie na zijn dood overleed Goolaerts niet aan de gevolgen van zijn val, maar aan een hartstilstand. De zaak was daarmee echter niet afgesloten. Het parket van Cambrai besloot een onderzoek te openen naar de oorzaken van het hartfalen. Het onderzoek zou zich ook focussen op mogelijk dopinggebruik.

"Iedereen heeft recht op de juiste antwoorden, iedereen wil weten wat er met zijn kind gebeurd is, verklaarde vader Staf Goolaerts dit jaar nog aan Het Laatste Nieuws. "Een goed gevoerd onderzoek kan alle verdachtmakingen meteen helemaal de grond inboren. Laten we de zaken concreet benoemen: doping."

Goolaerts leed aan cardiomegalie

"Op dat vlak kan meteen gesteld worden dat Michael door alle onderzoeken vrijgepleit werd van dopinggebruik. Op geen enkel moment werd er in geen enkel onderzoek ook maar één verboden dopingsubstantie gevonden", aldus vader Goolaerts.

Volgens de Franse sportkrant L'Équipe werd het onderzoek naar het overlijden van Goolaerts in juli afgerond. "Volgens het deskundigenrapport zou Michael Goolaerts hebben geleden aan cardiomegalie, een reeds bestaande hartaandoening", verklaart Ingrid Görgen, de procureur van Cambra.

Lees ook... Ouders Michael Goolaerts reageren op afronding onderzoek: "Respectloos behandeld"

Geen verboden stoffen gevonden

"Uit het onderzoek en de verzamelde getuigenverklaringen blijkt dat Goolaerts van zijn lijn is afgeweken en tegen een talud is gebotst. Hij verloor de controle over zijn fiets nog voordat hij viel en overleed aan een hart- en ademhalingsstilstand."

"Gezien de statistische afwijkingen in bepaalde gegevens van zijn biologisch paspoort, werd een onderzoek geopend naar mogelijk dopinggebruik in het verleden. Dat onderzoek heeft geen enkel bewijs opgeleverd. Er werden geen verboden stoffen aangetroffen die boven de wettelijke limiet of de gebruikelijke normen lagen."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Veranda's Willems-Crelan
Michael Goolaerts

Meer nieuws

Ouders Michael Goolaerts reageren op afronding onderzoek: "Respectloos behandeld"

Ouders Michael Goolaerts reageren op afronding onderzoek: "Respectloos behandeld"

17:50
TDF LIVE: Remco Evenepoel reageert na knalprestatie in de tijdrit

TDF LIVE: Remco Evenepoel reageert na knalprestatie in de tijdrit

18:31
Ex-dopingzondaar richt zich tot Vingegaard en Pogacar: "Zou mijn excuses moeten aanbieden"

Ex-dopingzondaar richt zich tot Vingegaard en Pogacar: "Zou mijn excuses moeten aanbieden"

16:50
Ingewijde klapt uit de biecht over Evenepoel: "Dat is het grootste probleem"

Ingewijde klapt uit de biecht over Evenepoel: "Dat is het grootste probleem"

14:50
Na Vingegaard en Pogacar moest ook Remco Evenepoel dopingtest afleggen

Na Vingegaard en Pogacar moest ook Remco Evenepoel dopingtest afleggen

14:30
Patrick Evenepoel krijgt duidelijke signalen van Remco: "Dat zegt genoeg"

Patrick Evenepoel krijgt duidelijke signalen van Remco: "Dat zegt genoeg"

13:50
Wielervakbond CPA reageert fors op nachtelijke dopingcontroles: "Renners zijn doodsbang"

Wielervakbond CPA reageert fors op nachtelijke dopingcontroles: "Renners zijn doodsbang"

12:50
Ouders van Remco Evenepoel weten het zeker: "Je kunt dat niet verklaren"

Ouders van Remco Evenepoel weten het zeker: "Je kunt dat niet verklaren"

12:00
Naesen stelt zich vragen over nachtelijke dopingtesten Vingegaard en Pogacar: "Dáár zochten ze naar"

Naesen stelt zich vragen over nachtelijke dopingtesten Vingegaard en Pogacar: "Dáár zochten ze naar"

11:30
Tim Wellens moet iets bekennen over Tadej Pogacar: "Hij is de enige die dat doet"

Tim Wellens moet iets bekennen over Tadej Pogacar: "Hij is de enige die dat doet"

10:40
Jan Bakelants haalt keihard uit: "De Fransen kunnen dat duidelijk niet verkroppen ..."

Jan Bakelants haalt keihard uit: "De Fransen kunnen dat duidelijk niet verkroppen ..."

09:40
Tom Boonen vertelt over ronduit bizarre dopingcontrole: "Echt niet plezant"

Tom Boonen vertelt over ronduit bizarre dopingcontrole: "Echt niet plezant"

08:40
Nachtelijke dopingcontroles van Vingegaard en Pogacar krijgen onverwachte wending

Nachtelijke dopingcontroles van Vingegaard en Pogacar krijgen onverwachte wending

07:55
🎥 Valentine Besard komt met filmpje op TikTok over wat Ruben Van Gucht allemaal (niet) mag doen Naast de fiets

🎥 Valentine Besard komt met filmpje op TikTok over wat Ruben Van Gucht allemaal (niet) mag doen

20:00
KOERS LIVE: Verzorger spreekt over Evenepoel

KOERS LIVE: Verzorger spreekt over Evenepoel

19:00
Analisten gaan los na valpartij Vingegaard

Analisten gaan los na valpartij Vingegaard

20/07
Ploeg van der Poel komt met speciaal nieuws op rustdag

Ploeg van der Poel komt met speciaal nieuws op rustdag

20/07
🎥 Slikken: Nederlanders maken Evenepoel helemaal af

🎥 Slikken: Nederlanders maken Evenepoel helemaal af

20/07
Bruyneel furieus: "Bijna schending van de mensenrechten"

Bruyneel furieus: "Bijna schending van de mensenrechten"

20/07
1
"Remco heeft bewezen dat hij de Tour de France wél kan winnen"

"Remco heeft bewezen dat hij de Tour de France wél kan winnen"

20/07
Tadej Pogacar laat er geen twijfel over bestaan: "Het is een beetje 'shit'"

Tadej Pogacar laat er geen twijfel over bestaan: "Het is een beetje 'shit'"

20/07
Remco Evenepoel zorgt voor Belgische euforie: "Ik denk spontaan terug aan Wout van Aert"

Remco Evenepoel zorgt voor Belgische euforie: "Ik denk spontaan terug aan Wout van Aert"

20/07
Michel Wuyts dient Evenepoel van antwoord: "Ik zou het niet riskeren"

Michel Wuyts dient Evenepoel van antwoord: "Ik zou het niet riskeren"

20/07
Wordt Evenepoel nu de enige kopman van Red Bull-BORA-Hansgrohe? Ploeg reageert opvallend

Wordt Evenepoel nu de enige kopman van Red Bull-BORA-Hansgrohe? Ploeg reageert opvallend

20/07
Jan Bakelants is duidelijk na Tour-triomf van Evenepoel: "Dat zal hij zelf ook toegeven"

Jan Bakelants is duidelijk na Tour-triomf van Evenepoel: "Dat zal hij zelf ook toegeven"

20/07
1
Vingegaard en Pogacar wakker gemaakt voor dopingtest, maar: "Die is in zijn bed mogen blijven liggen ..."

Vingegaard en Pogacar wakker gemaakt voor dopingtest, maar: "Die is in zijn bed mogen blijven liggen ..."

20/07
Evenepoel ziet risico goed uitpakken én zorgt voor indrukwekkend stukje Belgische Tourgeschiedenis

Evenepoel ziet risico goed uitpakken én zorgt voor indrukwekkend stukje Belgische Tourgeschiedenis

20/07
Had zijn val te maken met de dopingtest? Visma-Lease a Bike en Vingegaard stellig

Had zijn val te maken met de dopingtest? Visma-Lease a Bike en Vingegaard stellig

20/07
Michel Wuyts niet te spreken: "Een rotzak!"

Michel Wuyts niet te spreken: "Een rotzak!"

20/07
Adrie van der Poel: "Hij is misschien wel de tweede beste man in koers"

Adrie van der Poel: "Hij is misschien wel de tweede beste man in koers"

19/07
Dit heeft Remco Evenepoel te zeggen na zijn indrukwekkende overwinning

Dit heeft Remco Evenepoel te zeggen na zijn indrukwekkende overwinning

19/07
TDF LIVE: beresterke Evenepoel klopt Tadej Pogacar op Plateau de Solaison!

TDF LIVE: beresterke Evenepoel klopt Tadej Pogacar op Plateau de Solaison!

19/07
1
Dopingexpert schept klaarheid rond controles Vingegaard en Pogacar: "Zo kan je opsporing omzeilen"

Dopingexpert schept klaarheid rond controles Vingegaard en Pogacar: "Zo kan je opsporing omzeilen"

19/07
Adrie van der Poel behoudt het geloof in kopman: "Hij krijgt nog steeds het voordeel van de twijfel"

Adrie van der Poel behoudt het geloof in kopman: "Hij krijgt nog steeds het voordeel van de twijfel"

19/07
Ex-dopingzondaar veegt alle twijfels van tafel: "Pogacar doet dit al zeven jaar consistent"

Ex-dopingzondaar veegt alle twijfels van tafel: "Pogacar doet dit al zeven jaar consistent"

19/07
Vingegaard ontstemd door onverwachte dopingcontrole: "Dan ga je er toch wat over"

Vingegaard ontstemd door onverwachte dopingcontrole: "Dan ga je er toch wat over"

19/07

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Tadej Pogacar Jonas Vingegaard Rasmussen Jan Bakelants Tiesj Benoot Patrick Evenepoel Michael Goolaerts Johan Bruyneel Tom Boonen Tim Wellens Oliver Naesen Stig Broeckx Adam Hansen Thymen Arensman Jonathan Vaughters Tim Declercq Jose De Cauwer David Millar Adrie Van Der Poel Lucien Van Impe

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Bruyneel furieus: "Bijna schending van de mensenrechten" Hankie Hankie over Jan Bakelants is duidelijk na Tour-triomf van Evenepoel: "Dat zal hij zelf ook toegeven" Hankie Hankie over TDF LIVE: Quinn Simons komt als eerste boven op Col de la Croisette Hankie Hankie over José De Cauwer waarschuwt Remco Evenepoel: "Dat zal ooit eens níét lukken" Hankie Hankie over Jonas Vingegaard doet schokkende bekentenis: "Ik hield het niet langer vol" Hankie Hankie over Tim Wellens krijgt stevige veeg uit de pan: "Een of andere klojo" Hankie Hankie over UAE en Pogacar zorgen voor groot onbegrip in peloton: "Dan weet je dat het om zeep is" Frank Houter Frank Houter over Mathieu 'aan het strand' doet diepere discussie losbarsten: "Ik vind het heel enerverend" Frank Houter Frank Houter over Urska Zigart afgevoerd naar ziekenhuis in Ronde van Zwitserland Hankie Hankie over Oorzaak van ontsteking van wonde Van Aert bekend, De Cauwer velt oordeel over de Tour Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved