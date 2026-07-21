Onderzoek afgerond: procureur maakt bekend waaraan Michael Goolaerts overleed

Er is eindelijk duidelijkheid in het onderzoek naar de dood van Michael Goolaerts in Parijs-Roubaix. Onze 23-jarige landgenoot overleed volgens Ingrid Görgen, de procureur van Cambrai, aan een bestaande hartaandoening. Zo komt een einde aan een onderzoek dat begon na zijn dood acht jaar geleden.

Goolaerts overleed op 8 april 2018. Hij ging zwaar onderuit op de tweede kasseistrook van de dag en werd afgevoerd naar het ziekenhuis van de Noord-Franse stad Rijsel. Daar bezweek de beloftevolle Belg van Veranda’s Willems niet veel later. Het Belgische wielrennen was in een diepe rouw.

Het parket van Cambrai opende een onderzoek

Volgens de autopsie na zijn dood overleed Goolaerts niet aan de gevolgen van zijn val, maar aan een hartstilstand. De zaak was daarmee echter niet afgesloten. Het parket van Cambrai besloot een onderzoek te openen naar de oorzaken van het hartfalen. Het onderzoek zou zich ook focussen op mogelijk dopinggebruik.

"Iedereen heeft recht op de juiste antwoorden, iedereen wil weten wat er met zijn kind gebeurd is, verklaarde vader Staf Goolaerts dit jaar nog aan Het Laatste Nieuws. "Een goed gevoerd onderzoek kan alle verdachtmakingen meteen helemaal de grond inboren. Laten we de zaken concreet benoemen: doping."

Goolaerts leed aan cardiomegalie

"Op dat vlak kan meteen gesteld worden dat Michael door alle onderzoeken vrijgepleit werd van dopinggebruik. Op geen enkel moment werd er in geen enkel onderzoek ook maar één verboden dopingsubstantie gevonden", aldus vader Goolaerts.

Volgens de Franse sportkrant L'Équipe werd het onderzoek naar het overlijden van Goolaerts in juli afgerond. "Volgens het deskundigenrapport zou Michael Goolaerts hebben geleden aan cardiomegalie, een reeds bestaande hartaandoening", verklaart Ingrid Görgen, de procureur van Cambra.



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Geen verboden stoffen gevonden

"Uit het onderzoek en de verzamelde getuigenverklaringen blijkt dat Goolaerts van zijn lijn is afgeweken en tegen een talud is gebotst. Hij verloor de controle over zijn fiets nog voordat hij viel en overleed aan een hart- en ademhalingsstilstand."

"Gezien de statistische afwijkingen in bepaalde gegevens van zijn biologisch paspoort, werd een onderzoek geopend naar mogelijk dopinggebruik in het verleden. Dat onderzoek heeft geen enkel bewijs opgeleverd. Er werden geen verboden stoffen aangetroffen die boven de wettelijke limiet of de gebruikelijke normen lagen."