Naesen stelt zich vragen over nachtelijke dopingtesten Vingegaard en Pogacar: "Dáár zochten ze naar"

De Tour de France werd het afgelopen weekend opgeschrikt door enkele nachtelijke dopingcontroles. Toppers Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar werden uit hun bed gelicht door een controleur. Decathlon-renner Oliver Naesen laat zich uit over de zaak die veel stof deed opwaaien.

Vingegaard en Pogacar werden respectievelijk om 2 uur en 5 uur uit bed gehaald voor een dopingcontrole. De Deen zag zijn nachtrust zo onderbroken worden. De Sloveen besloot op te staan en er een lange ochtend van te maken. Het is een vreemde situatie die vragen oproept.

Naesen wil het objectief bekijken

"We moeten dit ook objectief bekijken", zegt profrenner Oliver Naesen in de HLN-wielerpodcast. "Het is om een dopingproduct op te sporen dat maar een drietal uur in je bloed zit. Dan kun je niet testen na de Plateau de Solaison, want waarom zou je het voor een rustdag nemen?"

"Je moet het controleren op een moment dat het belangrijk is, maar iemand gaat het ook niet om elf uur 's avonds nemen. Als die renners allemaal om half tien, tien uur gaan slapen. Ik wil dat het liefst onprofessioneel noemen en ook een beetje geldingsdrang noemen."

Wie is er ooit al gepakt op groeihormonen?

"Ik hoor dat ze zoeken naar groeihormonen", gaat Naesen verder. "Wie is daar ooit al op gepakt? Het is voor het eerst dat ik nu hoor van een jacht op groeihormonen. Dat is iets wat vroeger niet detecteerbaar was en in de ruige jaren gebruikt werd."

Opvallend: Vingegaard en Pogacar werden uit hun bed gehaald, maar andere toppers werden niet onderworpen aan een nachtelijke test. Onder meer de Franse topper Paul Seixas mocht van een ongestoorde nachtrust genieten.





"Het feit dat hij geen controle moest ondergaan en Remco (Evenepoel, red.) ook niet is ergens al niet eerlijk, maar je moet ergens een grens zoeken voor wat je een atleet aan kunt doen", vindt Naesen, die aangeeft dat hij vorige week nog een dopingtest moest ondergaan. Maar niet om twee uur 's nachts.