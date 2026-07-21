Na Vingegaard en Pogacar moest ook Remco Evenepoel dopingtest afleggen

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, wielerjournalist
| Reageer
Na Vingegaard en Pogacar moest ook Remco Evenepoel dopingtest afleggen
Foto: © photonews
Volg Wielerkrant nu ook via Google!

Jonas Vingegaard werd in de nacht van zaterdag op zondag om 2 uur uit zijn bed gehaald voor een dopingcontrole. Ook bij Tadej Pogacar kwam er een controleur langs op een onheilig uur. Remco Evenepoel was er niet over te spreken, maar onderging op de rustdag hetzelfde lot.

Lorenz Lomme

Na Vingegaard en Pogacar moest ook Remco Evenepoel dopingtest afleggen

De dopingcontroles van Vingegaard en Pogacar zinderen nog steeds na. Vooral het uur waarop de testen uitgevoerd werden (2 en 5 uur) kon op weinig begrip rekenen.

Ook het feit dat enkel de top twee bezoek kreeg van een dopingcontroleur deed stof opwaaien. Dat laatste is ondertussen goedgemaakt door het ITA (International Testing Agency).

Sporza en verschillende andere media melden dat er maandag ook controles plaatsvonden bij onder meer Red Bull-Bora-Hansgrohe, Soudal-Quick Step, Alpecin-Premier Tech, Astana, TotalEnergies en Caja Rural. Ook Remco Evenepoel kwam aan de beurt. De controles vonden plaats tussen 21 en 22 uur. 

 

Jonas Vingegaard werd afgelopen nacht om 2 uur uit zijn bed gehaald voor een dopingcontrole. Wat blijkt: ook bij Tadej Pogacar kwam er een controleur langs op een onheilig uur. Remco Evenepoel was niet te spreken toen hij het nieuws vernam.

Tadej Pogacar wordt als topper in het peloton met de regelmaat van de klok gecontroleerd. Maar een controle om 5 uur 's ochtends was ook voor de Sloveen een primeur.

"Ik word elke dag gecontroleerd", vertelde de gele trui voor de start aan Sporza. "Dat is dus niet zo bijzonder, wel dat het in het midden van de nacht gebeurt. Ach, die man doet zijn job. We hebben, weliswaar wat slaapdronken, goed gebabbeld."

Ondanks het incident, bleef hij zijn vrolijke zelve. "Ik heb zo'n 4 uur in bed gelegen, maar dat verpest mijn humeur niet. Nu heb ik een lange ochtend gehad tegenover de andere dagen."

"Vervelend is het sowieso. Het was wel schrikken, want ik lag zachtjes te dromen en er werd hard op de deur geklopt. Maar ze doen hun job en dat is goed."

Lees ook... TDF LIVE: Ganna komt niet aan de toptijd van Tarling

Evenepoel valt uit de lucht

Jonas Vingegaard werd zelfs nog vroeger gecontroleerd. De Deen kreeg om 2 uur een controleur over de vloer. Remco Evenepoel was er voor de start van de vijftiende etappe niet over te spreken.

"Om 2 uur?", klonk het. "Dat kan niet. Neen, dat mag niet? Dat klopt niet. Wat ik zou zeggen als ze om dat uur aan mijn bed staan? Niets, want ik zou blijven doorslapen." Het laatste woord is hier ongetwijfeld nog niet over gezegd.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Tour de France
Tadej Pogacar
Remco Evenepoel

Meer nieuws

TDF LIVE: Ganna komt niet aan de toptijd van Tarling

TDF LIVE: Ganna komt niet aan de toptijd van Tarling

14:54
Ingewijde klapt uit de biecht over Evenepoel: "Dat is het grootste probleem"

Ingewijde klapt uit de biecht over Evenepoel: "Dat is het grootste probleem"

14:50
Patrick Evenepoel krijgt duidelijke signalen van Remco: "Dat zegt genoeg"

Patrick Evenepoel krijgt duidelijke signalen van Remco: "Dat zegt genoeg"

13:50
Ouders van Remco Evenepoel weten het zeker: "Je kunt dat niet verklaren"

Ouders van Remco Evenepoel weten het zeker: "Je kunt dat niet verklaren"

12:00
Tim Wellens moet iets bekennen over Tadej Pogacar: "Hij is de enige die dat doet"

Tim Wellens moet iets bekennen over Tadej Pogacar: "Hij is de enige die dat doet"

10:40
🎥 Slikken: Nederlanders maken Evenepoel helemaal af

🎥 Slikken: Nederlanders maken Evenepoel helemaal af

16:00
"Remco heeft bewezen dat hij de Tour de France wél kan winnen"

"Remco heeft bewezen dat hij de Tour de France wél kan winnen"

20/07
Nachtelijke dopingcontroles van Vingegaard en Pogacar krijgen onverwachte wending

Nachtelijke dopingcontroles van Vingegaard en Pogacar krijgen onverwachte wending

07:55
Naesen stelt zich vragen over nachtelijke dopingtesten Vingegaard en Pogacar: "Dáár zochten ze naar"

Naesen stelt zich vragen over nachtelijke dopingtesten Vingegaard en Pogacar: "Dáár zochten ze naar"

11:30
Wielervakbond CPA reageert fors op nachtelijke dopingcontroles: "Renners zijn doodsbang"

Wielervakbond CPA reageert fors op nachtelijke dopingcontroles: "Renners zijn doodsbang"

12:50
Jan Bakelants haalt keihard uit: "De Fransen kunnen dat duidelijk niet verkroppen ..."

Jan Bakelants haalt keihard uit: "De Fransen kunnen dat duidelijk niet verkroppen ..."

09:40
KOERS LIVE: Verzorger spreekt over Evenepoel

KOERS LIVE: Verzorger spreekt over Evenepoel

19:00
Tom Boonen vertelt over ronduit bizarre dopingcontrole: "Echt niet plezant"

Tom Boonen vertelt over ronduit bizarre dopingcontrole: "Echt niet plezant"

08:40
Tadej Pogacar laat er geen twijfel over bestaan: "Het is een beetje 'shit'"

Tadej Pogacar laat er geen twijfel over bestaan: "Het is een beetje 'shit'"

20/07
Michel Wuyts dient Evenepoel van antwoord: "Ik zou het niet riskeren"

Michel Wuyts dient Evenepoel van antwoord: "Ik zou het niet riskeren"

20/07
Jan Bakelants is duidelijk na Tour-triomf van Evenepoel: "Dat zal hij zelf ook toegeven"

Jan Bakelants is duidelijk na Tour-triomf van Evenepoel: "Dat zal hij zelf ook toegeven"

20/07
1
Analisten gaan los na valpartij Vingegaard

Analisten gaan los na valpartij Vingegaard

18:00
Bruyneel furieus: "Bijna schending van de mensenrechten"

Bruyneel furieus: "Bijna schending van de mensenrechten"

20/07
1
🎥 Valentine Besard komt met filmpje op TikTok over wat Ruben Van Gucht allemaal (niet) mag doen Naast de fiets

🎥 Valentine Besard komt met filmpje op TikTok over wat Ruben Van Gucht allemaal (niet) mag doen

20:00
Remco Evenepoel zorgt voor Belgische euforie: "Ik denk spontaan terug aan Wout van Aert"

Remco Evenepoel zorgt voor Belgische euforie: "Ik denk spontaan terug aan Wout van Aert"

20/07
Evenepoel ziet risico goed uitpakken én zorgt voor indrukwekkend stukje Belgische Tourgeschiedenis

Evenepoel ziet risico goed uitpakken én zorgt voor indrukwekkend stukje Belgische Tourgeschiedenis

20/07
Wordt Evenepoel nu de enige kopman van Red Bull-BORA-Hansgrohe? Ploeg reageert opvallend

Wordt Evenepoel nu de enige kopman van Red Bull-BORA-Hansgrohe? Ploeg reageert opvallend

20/07
Ploeg van der Poel komt met speciaal nieuws op rustdag

Ploeg van der Poel komt met speciaal nieuws op rustdag

17:00
Vingegaard en Pogacar wakker gemaakt voor dopingtest, maar: "Die is in zijn bed mogen blijven liggen ..."

Vingegaard en Pogacar wakker gemaakt voor dopingtest, maar: "Die is in zijn bed mogen blijven liggen ..."

20/07
Dit heeft Remco Evenepoel te zeggen na zijn indrukwekkende overwinning

Dit heeft Remco Evenepoel te zeggen na zijn indrukwekkende overwinning

19/07
Had zijn val te maken met de dopingtest? Visma-Lease a Bike en Vingegaard stellig

Had zijn val te maken met de dopingtest? Visma-Lease a Bike en Vingegaard stellig

20/07
Michel Wuyts niet te spreken: "Een rotzak!"

Michel Wuyts niet te spreken: "Een rotzak!"

20/07
Dopingexpert schept klaarheid rond controles Vingegaard en Pogacar: "Zo kan je opsporing omzeilen"

Dopingexpert schept klaarheid rond controles Vingegaard en Pogacar: "Zo kan je opsporing omzeilen"

19/07
Jan Bakelants is niet onder de indruk: "Een van de meest halfslachtige aanvallen die we ooit hebben gezien"

Jan Bakelants is niet onder de indruk: "Een van de meest halfslachtige aanvallen die we ooit hebben gezien"

19/07
Adrie van der Poel behoudt het geloof in kopman: "Hij krijgt nog steeds het voordeel van de twijfel"

Adrie van der Poel behoudt het geloof in kopman: "Hij krijgt nog steeds het voordeel van de twijfel"

19/07
Adrie van der Poel: "Hij is misschien wel de tweede beste man in koers"

Adrie van der Poel: "Hij is misschien wel de tweede beste man in koers"

19/07
Ex-dopingzondaar veegt alle twijfels van tafel: "Pogacar doet dit al zeven jaar consistent"

Ex-dopingzondaar veegt alle twijfels van tafel: "Pogacar doet dit al zeven jaar consistent"

19/07
TDF LIVE: beresterke Evenepoel klopt Tadej Pogacar op Plateau de Solaison!

TDF LIVE: beresterke Evenepoel klopt Tadej Pogacar op Plateau de Solaison!

19/07
1
Tim Declercq ziet belangrijke nuance bij Evenepoel: "Dikke pluim daarvoor"

Tim Declercq ziet belangrijke nuance bij Evenepoel: "Dikke pluim daarvoor"

19/07
'Geheim wapen' van Tadej Pogacar zorgt voor twijfel: "Er is nog weinig over bekend"

'Geheim wapen' van Tadej Pogacar zorgt voor twijfel: "Er is nog weinig over bekend"

19/07
Vingegaard ontstemd door onverwachte dopingcontrole: "Dan ga je er toch wat over"

Vingegaard ontstemd door onverwachte dopingcontrole: "Dan ga je er toch wat over"

19/07

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Tadej Pogacar Jonas Vingegaard Rasmussen Jan Bakelants Tiesj Benoot Patrick Evenepoel Lucien Van Impe Tim Wellens Oliver Naesen Stig Broeckx Adam Hansen Thymen Arensman Tim Declercq Jose De Cauwer David Millar Adrie Van Der Poel Zakkari Dempster Johan Bruyneel Tom Boonen

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Bruyneel furieus: "Bijna schending van de mensenrechten" Hankie Hankie over Jan Bakelants is duidelijk na Tour-triomf van Evenepoel: "Dat zal hij zelf ook toegeven" Hankie Hankie over TDF LIVE: Quinn Simons komt als eerste boven op Col de la Croisette Hankie Hankie over José De Cauwer waarschuwt Remco Evenepoel: "Dat zal ooit eens níét lukken" Hankie Hankie over Jonas Vingegaard doet schokkende bekentenis: "Ik hield het niet langer vol" Hankie Hankie over Tim Wellens krijgt stevige veeg uit de pan: "Een of andere klojo" Hankie Hankie over UAE en Pogacar zorgen voor groot onbegrip in peloton: "Dan weet je dat het om zeep is" Frank Houter Frank Houter over Mathieu 'aan het strand' doet diepere discussie losbarsten: "Ik vind het heel enerverend" Frank Houter Frank Houter over Urska Zigart afgevoerd naar ziekenhuis in Ronde van Zwitserland Hankie Hankie over Oorzaak van ontsteking van wonde Van Aert bekend, De Cauwer velt oordeel over de Tour Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved