Na Vingegaard en Pogacar moest ook Remco Evenepoel dopingtest afleggen

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Jonas Vingegaard werd in de nacht van zaterdag op zondag om 2 uur uit zijn bed gehaald voor een dopingcontrole. Ook bij Tadej Pogacar kwam er een controleur langs op een onheilig uur. Remco Evenepoel was er niet over te spreken, maar onderging op de rustdag hetzelfde lot.