Patrick Evenepoel krijgt duidelijke signalen van Remco: "Dat zegt genoeg"

Remco Evenoel staat vandaag voor een belangrijke afspraak in de Tour de France. Onze landgenoot wil in de tijdrit tijd pakken op de concurrentie in de strijd om de tweede plaats. Zijn ouders zullen het vanaf de eerste rij meemaken.

Remco Evenepoel lijkt helemaal los te komen in deze Tour. In de vijftiende etappe bleef hij altijd in de kop van de koers en klopte hij gele trui Tadej Pogacar in de spurt voor de overwinning. Hij toonde dat hij bergop meekan met de allerbesten, iets wat in het seizoensbegin minder het geval was. Het kamp Evenepoel is er altijd in blijven geloven.

Patrick Evenepoel heeft nooit getwijfeld

"Er is nooit twijfel geweest, ook niet na de UAE Tour (waar hij bergop werd weggereden, red)", zegt vader Patrick Evenepoel bij Sporza. Remco en Red Bull-BORA-hansgrohe gooiden zijn oorspronkelijke programma daarna overhoop. Hij reed geen wedstrijden meer na Luik-Bastenaken-Luik en zette alles op de voorbereiding op de Tour.

"Ze hebben de 'Dauphiné' uit zijn programma gehaald, zodat hij meer ritten zou kunnen verkennen, zoals ook die van straks in de Alpen. Je kunt niet ontkennen dat dat tot nu toe geslaagd is."

Zijn beste prestatie ooit?

Het ziet er momenteel goed uit voor Remco. Als hij zijn tweede plaats vasthoudt, doet hij beter dan zijn derde plaats in 2024. Zijn overstap naar Red Bull-BORA-hansgrohe lijkt dus al meteen te renderen in La Grande Boucle.

"Hij heeft al een bergrit gewonnen, dat is mooi meegenomen", zegt vader Evenepoel. "Maar voor ons als ouders is de Tour geslaagd als Remco er ongedeerd uitkomt. Mijn vrouw en ik sturen elke ochtend en avond een berichtje via WhatsApp. Meestal stuurt hij dan 2 duimpjes of 2 vuisten terug. Voor ons is dat voldoende. Dat zegt genoeg."



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De beslissende derde week

Remco Evenepoel kan vandaag de toon zetten voor een uitstekende derde Tourweek. Als hij zijn voorsprong op zijn concurrenten kan uitbreiden, kan hij met een geruster hart richting de laatste bergetappes trekken. Daarin komt onder meer de mythische Alpe d'Huez aan bod.