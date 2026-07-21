Ouders van Remco Evenepoel weten het zeker: "Je kunt dat niet verklaren"

Remco Evenepoel is aan een uitstekende Tour de France bezig. Na het uitvallen van Jonas Vingegaard ligt onze landgenoot plots in polepositie voor de tweede plek. De ouders van Evenepoel volgen de verrichtingen van zoonlief uiteraard op de voet.

Evenepoel schitterde zondag in de rit naar Plateau de Solaison. Hij klom mee met de besten en klopte Tadej Pogacar in de sprint. In één klap veegde hij heel wat twijfels van tafel en snoerde hij de critici de mond. Zijn ouders volgden het vanop afstand.

Zijn ouders zagen dat het goed was

"We hebben het op de iPad moeten volgen, want we zitten hier op vakantie in Malaucène, vlak bij de Ventoux", vertelde vader Patrick Evenepoel maandag aan Sporza. "De laatste 3 kilometer waren we op van de zenuwen. We wisten niet goed wat er gebeurde. "Lost hij? Gaan ze nog iets proberen?" Maar we zagen op zijn gezicht dat hij goed zat en vol vertrouwen was."

Vader Evenepoel verwachtte een goede prestatie van zijn zoon . "Je hoopt dat het harde werk van de voorbije maanden beloond zou worden. Ik had er een goed oog op, omdat hij de dag ervoor niet over zijn toeren was gegaan."

Patrick Evenepoel wil meer respect

Het was een heel emotionele zege voor onze dolgelukkige landgenoot. "Je kunt dat niet verklaren. Je ziet alle opofferingen die je kind doet en alle kritiek die hij ook nog eens krijgt ... Gisteren (zondag, red.) draait dat dan allemaal plots om en is het allemaal plots positief. In jezelf denk je dan: hij doet het toch maar!"

Vader Evenepoel roept op tot meer respect voor de Belgische topatleten. Hij ziet dat er tegenwoordig bij wijze van spreken tien verschillende podcasts zijn met tien verschillende meningen. Hij ziet iedereen maar zijn mening geven, zonder dat daarbij nagedacht wordt over het harde werk dat de atleten achter de schermen verrichten.



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Vandaag zullen de ouders van Evenepoel hun zoon live aan het werk zien. Remco hoopt te knallen in de tijdrit langs het Meer van Genève en zijn tweede ritoverwinning in deze Tour te pakken. Het zou zijn kansen op de tweede plaats alleen maar doen toenemen.