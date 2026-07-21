Ingewijde klapt uit de biecht over Evenepoel: "Dat is het grootste probleem"

Remco Evenepoel mag zich vandaag in de Tour de France uitleven in een tijdrit. Onze landgenoot wil de kloof in de strijd om de tweede plaats verder uitdiepen. Dan Bigham is Head of Engineering van Red Bull-BORA-hansgrohe en helpt onze landgenoot om zo goed mogelijk te presteren tegen de klok.

Evenepoel is als drievoudig wereldkampioen tijdrijden al top tegen de klok, maar marginal gains maken uiteraard het verschil. Red Bull-BORA-hansgrohe zet daar net als andere ploegen zwaar op in en doet daarvoor een beroep op Dan Bigham.

Evenepoel is open-minded

De 34-jarige voormalige werelduurrecordhouder werkt als Head of Engineering regelmatig nauw samen met Evenepoel en moet de olympische kampioen nog sneller maken op een tijdritfiets. De Brit is dus uitstekend geplaatst om onze landgenoot in te schatten.

"Hij is ongelooflijk open-minded en breeddenkend", zegt Bigham bij Het Laatste Nieuws over de samenwerking met de Aerokogel van Schepdaal. Al verloopt niet alles altijd even vlekkeloos.

Altijd beter willen worden

"Het grootste probleem is dat hij enorm populair is en druk wordt gesolliciteerd. Hem ‘te pakken’ krijgen is altijd een beetje een uitdaging. (lacht) Maar daar houden we uiteraard rekening mee."

Evenepoel wil zich altijd verbeteren. "Hij is het soort sportman dat continu vooruit wil", geeft Bigham aan. Onze landgenoot stelt veel vragen en geeft altijd feedback.



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"Een plezier, voor ons", noemt Bigham het. "Geëngageerde, actief betrokken renners zijn zich namelijk zoveel meer bewust van de prestatie-impact van de dingen die ze doen."

Evenepoel begrijpt de "relatieve onderdeeltjes"

Volgens Bigham gaat Evenepoel actief om met de informatie die hij krijgt. Hij begrijpt "de relatieve onderdeeltjes", brengt ze samen tot een geheel en komt zo op een punt dat er aanzienlijke winst geboekt kan worden.

Dat is volgens Bigham ook de reden waarom Evenepoel nu al jaren aan de top staat in het tijdrijden. Hij heeft een enorme, oververzadigbare honger naar vooruitgang en kennis om beter te worden in wat hij doet. Met Evenepoel samenwerken is daardoor niet alleen leuk, maar ook gemakkelijk, geeft Bigham aan.