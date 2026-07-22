Naast de fiets Van Gucht & co pareren met kwinkslag de kritiek op nieuw programma

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, wielerjournalist
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Van Gucht & co pareren met kwinkslag de kritiek op nieuw programma
Foto: © photonews
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Tijdens de slotweek van de Tour de France was er toch wat concurrentie voor Vive le Vélo, want op VTM kwamen ze met Congé Payé met een nieuw televisieprogramma op de proppen. De eerste aflevering zorgde meteen voor kritiek en daar werd uiteraard speels mee omgegaan.

Congé Payé is er van 20 tot en met 26 juli iedere avond om 20.00 uur live op VTM GO. Maandag presenteerde Ruben Van Gucht zijn eerste ‘Congé Payé’. Op VTM GO gaan ze de laatste week van de Tour de France volgen vanuit de zetel en het zwembad.

Het wordt een ander soort talkshow dan Vive le Vélo, dat was meteen duidelijk. Zonder beelden van de race zelf, maar op een heel andere manier gefilmd. Wel met het vaste 'panel' van Wielerclub Wattage, maar er was na aflevering 1 wel meteen veel kritiek.

Ruben Van Gucht & co pareren kritiek op Congé Payé meteen

Zo zou de micro van Ruben Van Gucht te stil of te diep gestaan hebben en zou er te veel door elkaar gepraat zijn. Iets wat ze ook in aflevering 2 meteen ten berde brachten, om zo op een speelse manier om te gaan met de kritiek.

"Het werd daarnet al kort aangehaald. Veel mooie recensies, veel positieve commentaren, maar we moeten niet gaan zweven", opende Ruben Van Gucht meteen de debatten. "Maar er was ook de kritiek dat we te veel door elkaar praten."

Oplossing: de praatstok

"Daarom hebben we meteen een oplossing proberen te vinden: de praatstok", aldus Van Gucht, terwijl hij een handje van PMU op een stokje presenteerde aan zijn gevolg. "We gaan dat dus vandaag even proberen", nam Tom Boonen de hand meteen op. "Ik had het gisteren wel al meteen gezegd, weliswaar niet in de uitzending."

Marc Uytterhoeven had meteen een oplossing in petto: "Het is zaak van sneller te spreken. En korte zinnen. Dat was een voorbeeld", kon er een grapje af. Om vervolgens natuurlijk toch weer door elkaar te praten gedurende etappe 2.

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