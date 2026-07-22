Analist vol lof voor Remco Evenepoel

De Tour de France is volop bezig. Remco Evenepoel wist voor de tweede keer op rij te winnen. Na een bergrit won hij nu ook de tijdrit. En dus zijn ook de analisten uiteraard vol lof voor de Belg, want het podium is opnieuw een stapje dichterbij gekomen.

Remco Evenepoel staat nu minder dan vijf minuten achter Tadej Pogacar, maar de kloof met Isaac Del Toro en Paul Seixas is vooral meer dan twee minuten geworden. En zo lijkt enkel een heel slechte dag nog roet in het eten te kunnen gooien voor de Belg.

In het andere geval zou de tweede plaats in het klassement in Parijs zomaar voor Evenepoel kunnen zijn. En dus zijn ook de analisten in de wolken met wat hij allemaal laat zien. Zo ook Marc Sergeant, die in Het Nieuwsblad zeer duidelijk is over wat hij liet zien.

"Ritzege in de Tour de France is nooit evident"

"Een ritzege in de Tour is nooit evident, maar deze keer vond Remco echt wel een tijdrit die bij hem paste. Al kon ik me niet van de indruk ontdoen dat Pogacar ontgoocheld was omdat ook hij een parcours vond dat hem lag. Dit was echt wel een lastige tijdrit, omdat ze heel moeilijk in te delen was."

"Ik vreesde even dat Remco te voortvarend startte, maar niets bleek minder waar. Enfin, Remco reed een supergoede tijdrit. Geen zwak moment, geen enkele slechte bocht, in tegenstelling tot Pogacar. Het tijdsverschil met Pogacar lag in de lijn van de verwachtingen maar veel belangrijker is het verschil met Del Toro en Seixas dat opliep tot boven de minuut."

Het podium in Parijs komt stevige stap dichterbij voor Remco Evenepoel

"Plaats twee komt nu wel serieus binnen bereik. Niet alleen door deze tijdrit, wel door wat hij zondag gepresteerd heeft. Daar heeft hij veel mensen verbaasd, in de zin dat velen zich afvragen of 'het' eventueel toch zou kunnen. Al weten we allemaal dat er nog heel wat zit aan te komen."



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"Die etappe van zaterdag, daar kan alles nog in het water vallen. Niet alleen voor Remco, maar voor alle toppers. Hij moet alleszins vertrouwen hebben. Niet na zijn tijdritwinst, wel met wat hij zondag liet zien. Dat hij Lipowitz verliest, is wel een serieuze aderlating", aldus Sergeant.