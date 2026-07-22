TDF LIVE: Welke Belg wint op 22 juli? Of toch een Nederlander? Onze sterren!

Nog even en we zijn in Parijs. En het zou nog wel eens een pittige laatste week kunnen worden. Remco Evenepoel trekt alvast met vertrouwen naar de Franse hoofdstad na een knalprestatie in de individuele tijdrit. Maar wie wint de verraderlijke rit op woensdag?

Het is stilaan aftellen geblazen. Nog vijf dagen en we zijn in Parijs. En het zou nog wel eens een pittige laatste week kunnen worden. Drie aankomsten bergop nog - waaronder twee keer Alpe D'Huez. En dus kan er nog heel veel gebeuren de komende week.

Maar op woensdag komt er nog een heel verraderlijke tussenrit. Op papier is dat er eentje voor de vluchters, maar mogelijk maken enkele sterke sprinters er werk van. En wat als er een klassementsman iets zou proberen?

Hinken op twee gedachten in de vlucht?

Het merendeel van de hoogtemeters moet in het begin van de race worden overwonnen, met drie klimmetjes van vierde categorie en zelfs eentje van derde categorie: de Col des Prés, waarbij de laatste drie kilometer toch aan meer dan zes procent zijn.

Het kan een ideaal moment zijn voor de vluchters om het hazenpad te kiezen tijdens deze rit van 175 kilometer van Chambéry naar Voiron. De tussensprint ligt laat in de race van de dag, waardoor het voor de mannen die mee zijn in de vlucht voor de groene trui een dag van dubbel sprokkelen kan worden.

Wie rijdt weg van het peloton in gevaarlijke rit?

Het zorgt meteen toch voor de nodige twijfels bij diverse ploegen, durven we dan denken. Als Mathieu van der Poel deze etappe wil winnen, dan lijkt dat zeker mogelijk. Maar hij mag niet in een vlucht zitten mét Mads Pederse en zonder Jasper Philipsen, want dan is de strijd om groen mogelijk gestreden.





De vraag is of Philipsen het zware begin kan overleven en of er ploegen zijn die de race zullen willen controleren. Lidl-Trek heeft nog twee mensen die intrinsiek de komende dagen iets moeten proberen als ze nog het podium in het eindklassement willen halen.

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En in een sprint op pure snelheid is Philipsen rapper dan Pedersen. Dus ook de strijd om groen speelt mee. Wie in de vlucht raakt, zal dan ook een zeer spannend gegeven worden. Een rotvaart op de eerste klimmetjes? Het zou zomaar kunnen.

En het einde van de race is dan weer vooral in dalende vaart. Aan alle renners om dus meteen klaar te zijn en zeker een goed groepje op te zoeken. En dan moeten de drie zware bergritten nog komen, ook dat is geen evidentie.

ONZE STERREN

Wat kunnen en mogen we verwachten van de race van woensdag? Het is misschien een van de moeilijkst te voorspellen races. Zowel Mads Pedersen, Mathieu van der Poel als Jasper Philipsen worden bij de favorieten gerekend.

Aan Philipsen om na de Baloise Belgium Tour opnieuw te laten zien dat hij ook na een zwaar parcours nog goede benen heeft. En wat doet Visma - Lease a Bike, dat na de opgave van Jonas Vingegaard een beetje vogelvrij kan/mag rondrijden?

**** Mathieu van der Poel

*** Mads Pedersen - Jasper Philipsen

** Victor Campenaerts - Michael Matthews - Biniam Girmay

* Per Strand Hagenes - Matthias Vacek - Tom Pidcock - Olav Kooij