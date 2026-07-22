Remco de beste aller tijden? Armstrong, Wiggins én Cancellara spreken

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, wielerjournalist
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Remco de beste aller tijden? Armstrong, Wiggins én Cancellara spreken
Foto: © photonews
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Tijdrijden, het is een specialiteit. En die heeft Remco Evenepoel stilaan tot kunst weten te verheven. Dat is de slotsom van de tijdrit van de Tour de France ook alweer. Stilaan is de vraag of Evenepoel niet de beste aller tijden is in dat segment van het wielrennen.

Moeder Agna Van Eeckhout schoof mee aan in Vive le Vélo. Zij beleeft heel mooie dagen en een heel mooie Tour de France: "We leven altijd op een wolk, wat er ook zou gebeuren. We volgden alles de voorbije weken op de voet en we zagen hem elke dag groeien."

"Het vertrouwen is heel groot, maar je moet altijd met de voetjes op de grond blijven staan. Ik blijf heel voorzichtig", aldus Van Eeckhout. Stijn Steels was ook enorm onder de indruk: "In rondes is het altijd heel moeilijk om te voorspellen. Tadej Pogacar was enorm gemotiveerd en als je dan ziet hoe Evenepoel die eerste klim aanpakt: fenomenaal."

Fabian Cancellara komt met lof voor Remco Evenepoel

Met Fabian Cancellara zat er ook een absolute topper in het genre doorheen de geschiedenis aan tafel bij Vive le Vélo. "Remco werkt er hard voor, maar ook de hele ploeg werkt er hard voor. Hij heeft de wil om ervoor te gaan en let enorm op de details."

"Hij weegt geen 80 kilogram. Hij kan zich heel klein maken, heeft een geweldige positie en een aerodynamisch voordeel. En je moet nog altijd blijven trappen. Hij is enorm snel hé", was er veel lof voor Evenepoel vanuit Zwitsers oogpunt.

Ook Lance Armstrong, Bradley Wiggins en co roeren zich in de zaak

"Is Evenepoel de beste tijdrijder aller tijden? Hij heeft natuurlijk de wereldtitels, de Olympische titel, het aura van onverslagenheid", opperden Spencer Martin en Lance Armstrong dan weer in THEMOVE. Ze zien voor Evenepoel nog wel een vierde, vijfde en zesde wereldtitel opduiken.

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Bradley Wiggins heeft wel een kanttekening te plaatsen: "Het WK tijdrijden is er pas sinds 1994. Mensen als Lemond en Indurain hebben dus nooit de kans gehad om (vele) titels te pakken. Olympisch is het pas sinds 1996, dus het is een nieuwe discipline. Wat met Merckx of Anquetil? Maar je moet wel zeggen dat Evenepoel de beste is uit zijn tijd en hij kan met iedereen wedijveren uit het verleden."

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