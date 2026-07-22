Ongezien: Belg én ploegmaat Pogacar allebei van de baan gemaaid door automobilisten

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, wielerjournalist
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Ongezien: Belg én ploegmaat Pogacar allebei van de baan gemaaid door automobilisten
Foto: © photonews
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De Tour de France, dat blijft toch een gevaarlijke zaak. Het bleek ook deze keer, zowel voor als na de koers. Twee renners werden door een auto aangereden, eentje voor en eentje na de tijdrit. Toch wel opmerkelijk, ook gezien over wie het ging.

Na de race werd Xandro Meurisse van de weg gemaaid door een automobilist. Dat leverde toch de nodige schaafwonden op, die de Belg op de sociale media deelde. De beelden van de schaafwonden waren op z'n minst pijnlijk om te zien.

De renner van Pinarello-Q36.5 liep toch wel wat pijnlijke averij op. Over de precieze omstandigheden van het ongeval is  weinig bekend, maar zal mogelijk nog wel wat te vertellen zijn in een latere fase van de Tour de France.

Xandro Meurisse wordt aangereden na de tijdrit in de Tour de France

Ook zijn fanclub had wel wat te zeggen over de zaak en vreesde mogelijk voor het einde van de Tour de France van de Belgische renner: "Xandro werd vandaag tijdens het terug rijden naar de startplaats aangereden door een auto. Met als gevolg, heel veel schaafwonden. Alles zal afwachten worden voor morgen."

Je zou zeggen: kan gebeuren. Maar gek genoeg was hij niet de eerste of enige renner die werd aangereden op de dag van de tijdrit. Dat is ook het geval voor Brandon McNulty. Ook die werd in bizarre omstandigheden te grazen genomen.

Ook Brandon McNulty werd het slachtoffer van het verkeer

"Alles is in orde. Maar het was geen prettige ervaring”, aldus UAE-manager Mauro Gianetti tegen Eurosport. Hij bevestigde ook meteen dat de automobilist woedend achter McNulty aanreed. “We weten niet waarom. Hij haalde hem in, Brandon stopte en het kwam helaas tot een botsing met de wagen."

Hier lijkt het dus nog iets doelbewuster te zijn gebeurd, met een automobilist die echt verhaal wilde halen op de renner. Het toont nogmaals aan dat het verkeer ook zeer gevaarlijk is voor de renners. En dat het toch belangrijk is om gevaar te vermijden.

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