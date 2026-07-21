Ouders Michael Goolaerts reageren op afronding onderzoek: "Respectloos behandeld"

Het onderzoek naar het overlijden van Michael Goolaerts is afgesloten. Dat heeft de bevoegde procureur bekendgemaakt bij de Franse sportkrant L'Équipe. De ouders van de overleden renner vallen uit de lucht.

Goolaerts kwam in 2018 ten val op de tweede kasseistrook van Parijs-Roubaix. Hij werd afgevoerd en overleed in het ziekenhuis van Rijsel. Goolaerts stierf volgens een autopsie aan een hartstilstand, maar het parket van Cambrai stelde een onderzoek in om de oorzaak van het hartfalen te achterhalen.

Zijn ouders kregen nooit een antwoord

Dat onderzoek werd in juli afgesloten, verklaart Ingrid Görgende, de procureur van Cambrai bij L'Équipe. Daarin werd duidelijk dat Goolaerts leed aan cardiomegalie, een reeds bestaande hartaandoening. Er werden ook geen verboden stoffen gevonden. Er was met andere woorden geen sprake van dopinggebruik.

Sporza sprak met de ouders van Michael Goolaerts. Zij werden vreemd genoeg niet persoonlijk ingelicht dat het onderzoek afgesloten is. "Ik heb drie of vier aangetekende brieven verstuurd met de vraag: is het onderzoek afgesloten? Nooit heb ik antwoord gehad", verklaart vader Staf Goolaerts. "Niks, niks, niks."

Respectloos behandeld

"Ze weten niet wat ze ons hebben aangedaan. Dat is het respect van Frankrijk", zegt moeder Marianne. "En wat is de conclusie?" klinkt het in koor.

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Er was geen doping in het spel. "Eigen kind, schoon kind, zeggen ze wel eens. Maar ik was er 100% zeker van", gaat Staf verder. "Ik had 300 procent vertrouwen in Michael. Mijn vrouw zat meer in met het onderzoek. We zijn gewoon respectloos behandeld. We zijn onze zoon nog altijd kwijt, hé."



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De procureur ging maar van één ding uit

De diagnose van het onderzoek luidde dat Goolaerts leed aan "cardiomegalie". Dat is de medische term voor een vergroot hart. De ouders van Goolaerts wisten al vanaf zijn veertiende of vijftiende dat hij daaraan leed na een controle bij de cardioloog.

Uit het pathologisch onderzoek van de autopsie die de ouders van Goolaerts enkele maanden na zijn overlijden kregen, bleek dat er van doping geen sprake was. Toch besloot de procureur om door te zetten.

Een pak vragen

"Ik zal het vinden en opsporen", zei hij op televisie. Hij is maar van één ding uitgegaan: doping. Ik heb hem destijds al met de grond gelijkgemaakt. Hij was vanaf het begin aan het roepen. Waar zit hij nu?"

Vader Staf vertelt hoe het Franse parket ook de hulp van de cardioloog van Michael weigerde. Hij noemt het "hautain" gedoe en zegt dat er een revolutie zou uitbreken als het in België zou gebeuren. Het onderzoek is afgesloten, maar de ouders van Goolaerts blijven achter met een pak vragen.