Serge Pauwels ziet fikse opsteker voor België richting het WK: "Uiteraard geeft dit mij hoop"

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, wielerjournalist
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Serge Pauwels ziet fikse opsteker voor België richting het WK: "Uiteraard geeft dit mij hoop"
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Ook Serge Pauwels is een aandachtige toeschouwer tijdens de Tour de France. De Belgische bondscoach ziet hoe Remco Evenepoel uitstekend bezig is. Dat schept mogelijkheden voor het WK in Montréal dat in september afgewerkt wordt.

Evenepoel was beresterk in de vijftiende etappe. Onze landgenoot kon als enige aanhaken bij het UAE-duo Del Toro-Pogacar en klopte de Sloveen op de meet voor de zege. Wie aan de klimcapaciteiten van Evenepoel twijfelde, werd meteen op zijn plaats gezet.

Pauwels is aangenaam verrast

"Uiteraard geeft dit mij hoop dat Remco ook daar de handschoen kan opnemen", zegt Serge Pauwels bij Het Nieuwsblad. "Ik ben vooral aangenaam verrast. Pogacar is deze Tour zo vraatzuchtig, hij laat al de hele Tour bijzonder weinig over voor de rest. Om dan dit te doen."

Pauwels heeft al veel nummertjes gezien van Evenepoel, maar legt vooral de nadruk op het feit dat onze landgenoot bergop mee kon met Pogacar. De Belgische bondscoach ziet het als een belangrijke stap. Ook met het oog op het WK in Montréal, waar Pogacar opnieuw de belangrijkste tegenstander zal zijn.

België heeft Van Aert én Evenepoel

"Wat zondag speelde, zal ook daar spelen: de factor Pogacar, en hoe hem te kloppen? We hadden al Wout van Aert die daar vorig jaar in de slotrit over Montmartre in geslaagd is, en nu hebben we dus ook Remco. Dat zijn dus al twee renners."

"Voor de wegrit wel, ja. Uiteraard is het zware parcours in Canada, met net geen 4.000 hoogtemeters, iets meer op maat van Remco. Maar ook Wout is al een keer tweede geweest in de GP Montréal. Nu gaat hij er wél een doel van maken. En dan moet je een renner van zijn kaliber daar honderd procent in vertrouwen."

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De Belgische selectie lijkt zo met een luxeprobleem af te zakken naar Canada. Evenepoel is top in de Tour en Van Aert hoopt in de Vuelta nog het nodige wedstrijdritme op te doen. Krijgen we voor het eerst sinds 2022 nog eens een Belgische wereldkampioen?

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