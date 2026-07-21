Bondscoach Serge Pauwels herhaalt duidelijke WK-intentie met Wout Van Aert

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In september wordt het WK in het Canadese Montréal gereden. Bondscoach Serge Pauwels verkende de parcoursen al. De tijdrit lijkt op maat van Wout van Aert, maar hij komt niet aan de start. Dat maakt Serge Pauwels nog eens duidelijk.