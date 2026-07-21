Bondscoach Serge Pauwels herhaalt duidelijke WK-intentie met Wout Van Aert
In september wordt het WK in het Canadese Montréal gereden. Bondscoach Serge Pauwels verkende de parcoursen al. De tijdrit lijkt op maat van Wout van Aert, maar hij komt niet aan de start. Dat maakt Serge Pauwels nog eens duidelijk.
Bondscoach Pauwels herhaalt duidelijke WK-intentie met Van Aert
Pauwels herhaalt bij Het Nieuwsblad dat Van Aert op het WK niet aan de start zal staan van de tijdrit. De bondscoach heeft het ook over de voorbereiding van Van Aert.
"Zijn focus zit al volop bij de Vuelta en het WK", vertelt Pauwels. "De Vuelta gaat hij natuurlijk wel nodig hebben. Als je wat ouder wordt, heb je sowieso nood aan wat meer volume. Maar dan kan die Vuelta zelfs de perfecte voorbereiding op het WK zijn."
Van Aert zullen we dus enkel in de wegrit kunnen bewonderen. Maar met Remco Evenepoel mag ons land ook in de tijdrit op goud mikken.
In september wordt het WK in het Canadese Montréal gereden, maar bondscoach Serge Pauwels is nu al ter plaats om de parcoursen te verkennen. De tijdrit lijkt op maat van Wout van Aert, maar hij komt niet aan de start.
Het WK wielrennen in Montréal gaat op 20 september van start met het WK tijdrijden. De mannen zullen een parcours van 39,9 kilometer met 195 hoogtemeters voorgeschoteld krijgen, bijna helemaal vlak dus.
Evenepoel favoriet, Ganna en Tarling niet kansloos
Remco Evenepoel krijgt in Montréal de kans om voor de vierde keer op rij wereldkampioen tijdrijden te worden. Met een vierde regenboogtrui zou hij naast recordhouders Tony Martin en Fabian Cancellara komen.
Bondscoach Serge Pauwels zag echter ook dat het parcours op maat is van mannen zoals Filippo Ganna en Joshua Tarling. "We mogen zulke hardrijders niet onderschatten. We moeten hen echt wel bij onze concurrenten rekenen", zegt hij bij Sporza.
Geen Van Aert op WK tijdrijden
Ook Wout van Aert hoorde tot enkele jaren geleden bij die categorie renners, maar hij heeft het tijdrijden wat losgelaten. Er is dan ook al beslist dat Van Aert niet zal deelnemen aan het WK tijdrijden dit jaar.
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"Hij wil zich in de Vuelta (22 augustus tot 13 september) voorbereiden op de wegrit, wat een absoluut hoofddoel is. De tijdrit zal dan sneuvelen, want het is niet de bedoeling dat Wout een week na de Vuelta al de tijdrit zal rijden", stelt Pauwels nog.
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