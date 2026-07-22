Waar mag Remco van dromen? Boonen, Armstrong & co zeggen er dit over

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, wielerjournalist
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Waar mag Remco van dromen? Boonen, Armstrong & co zeggen er dit over
Foto: © photonews
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De Tour de France van Remco Evenepoel lijkt voorlopig geslaagd. Twee ritzeges, waaronder een bergrit tegen de grote favorieten, een tweede plaats in het klassement en de mogelijkheid om op het podium te staan in Parijs. Wat brengen de laatste vijf dagen nog?

Als er iets zou gebeuren met Tadej Pogacar, dan is Remco Evenepoel de eerste om het van hem over te nemen. Toch is dromen van eindwinst in Parijs en een eerste Belgische tourzege in vijftig jaar op dit moment totaal niet aan de orde.

Tadej Pogacar kan vallen zoals Jonas Vingegaard en Florian Lipowitz. Of hij kan een slechte dag hebben tijdens een van de drie resterende etappes in de bergen. Maar de kans dat hij gewoon zijn vijfde Tour de France wint? Die is nog steeds meer dan 99 procent.

Mag Remco Evenepoel dromen van meer?

"Pogacar? Neen, ik ben bezig met mijn eigen prestaties. Hij is de beste ter wereld, misschien zelfs ooit. Ik ben bevoorrecht iet of wat in zijn buurt te kunnen blijven. Hij zal zijn vijfde Tour de France winnen aan het einde van de week", wilde Remco Evenepoel zelf alvast niet te hoog van de toren gaan blazen.

En ook de analisten willen niet te ver voor de beurt gaan spreken of Evenepoel iets toedichten wat niet kan of zal gebeuren. "Ik vind de prestatie nog mooier dan die van zondag. Ik doe mijn hoedje ervoor af", aldus Dirk De Wolf in Congé Payé.

Tom Boonen pikte meteen in: "Zondag had ik het niet echt verwacht van Remco Evenepoel. Het parcours met zo'n klim die niet echt op zijn lijf geschreven is, dat was heel straf. Het gaf mij ook het vertrouwen naar vandaag toe dat het allemaal goed zou komen voor de tijdrit."

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"Tegen een Pogacar in vorm is dit misschien zijn beste tijdrit ooit. Het is heel soepel, heel ontspannen ook. We moeten niet dromen van meer. Hij zit in een ideale uitgangspositie en gaat heel sterk de laatste week van de Tour de France in. Hij is de coming man, maar hij staat nog op meer dan vier minuten van de beste renner aller tijden."

Remco Evenepoel op een knappe tweede plaats: wat komt er nog?

"Hij staat toch mooi tweede en de streep ligt pas in Parijs, er kan nog altijd iets gebeuren. Maar ik denk dat Pogacar nog een paar mooie visitekaartjes gaat afgeven de komende dagen. Hij is bezig met de Tour de France te winnen en ligt niet wakker van de nederlaag in de tijdrit volgens mij."

De vraag is dan ook meteen hoever Tadej Pogacar gaat gaan in de laatste week. Gaat hij vol voor eigen ritzeges of gaat hij toch vooral Isaac Del Toro te helpen aan het podium en aan de witte trui? Dat zal de komende dagen moeten blijken.

Ook in THEMOVE werd er in ieder geval over gesproken. "Hij heeft het momentum", aldus George Hincapie. "Twee ritten na elkaar gewonnen en nu nog een zware week voor de boeg. Hij ziet er goed uit en ik denk dat ze blij mogen zijn met hem." Waarop Armstrong inpikte: "Dat Lipowitz uitviel, wil ook zeggen dat de interne druk weg zal zijn. Het ziet er goed uit voor hem, hij staat heel mooi tweede. En alles kan gebeuren, want Pogacar slipte ook in de Lipowitz-bocht."

Waar ziet u Remco Evenepoel eindigen in Parijs?

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