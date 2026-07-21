TDF LIVE: Remco Evenepoel reageert na knalprestatie in de tijdrit

Volg Wielerkrant nu ook via Google!

Nog even en we zijn in Parijs. En het zou nog wel eens een pittige laatste week kunnen worden. Remco Evenepoel trekt alvast met vertrouwen naar de Franse hoofdstad na een knalprestatie in de individuele tijdrit.