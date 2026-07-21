TDF LIVE: Remco Evenepoel reageert na knalprestatie in de tijdrit
Nog even en we zijn in Parijs. En het zou nog wel eens een pittige laatste week kunnen worden. Remco Evenepoel trekt alvast met vertrouwen naar de Franse hoofdstad na een knalprestatie in de individuele tijdrit.
TDF LIVE: Remco Evenepoel reageert na knalprestatie in de tijdrit
Remco Evenepoel heeft de puntjes op de i gezet. Hij en niemand anders is de beste tijdrijder ter wereld. Hij bezorgt ons zo een mooie nationale feestdag.
"Ik heb vanochtend gehoord dat het lang geleden was dat er nog een Belg op 21 juli kon winnen (Rudy Matthys in 1985, red). Ik ben trots dat ik diegene kan zijn die met die droogte komaf maakt", vertelt hij aan Sporza. "Bovendien was mijn hele familie hier aanwezig: mijn vrouw, mijn ouders, de familie van mijn vrouw, ..."
Het was echter niet allemaal positief vandaag. "Toch smaakt deze zege bitterzoet door de val van "Lipo" (Florian Lipowitz). Ik hoop dat het nog meevalt, ik wens hem het allerbeste. Ik zal hem missen in de slotweek."
"Ik voelde mij heel goed. De eerste kilometers duwde ik wattages waarvan ik dacht: ik moet mij wat intomen. Het deed me denken aan het WK in Rwanda, waar ik ook meteen een groot gat sloeg."
"Het is lang geleden dat ik dit niveau nog gehaald heb. Het voelt fantastisch om deze vorm juist in de Tour te hebben."
TDF LIVE: Evenepoel knalt naar Belgische hoogdag, máár beleeft ook drama
Mattia Cattaneo valt uiteindelijk terug naar de zevende plaats.
De winst is voor Remco Evenepoel, die een ijzersterke tijdrit afwerkte. Onze landgenoot was de snelste aan het eerste tussenpunt en gaf die voorsprong daarna niet meer uit handen. Hij klokte uiteindelijk af op 32 minuten en 19 seconden.
Tadej Pogacar probeerde nog, maar raakte niet aan de tijd van onze landgenoot. Hij moet 28 seconden inleveren en ziet Evenepoel nu naderen tot op 4 minuten en 32 seconden.
Red Bull-BORA-hansgrohe beleefde tegelijkertijd een drama: Florian Lipowitz viel en verdween uit de Tour. Evenepoel verliest zo een belangrijke pion voor in de bergen.
BACK-TO-BACK FOR REMCO, HE WINS THE ITT 🚀🇧🇪#TDF2026 | @Continental_fr pic.twitter.com/cGZWp1rXco— Tour de France™ (@LeTour) July 21, 2026
TDF LIVE: Evenepoel is de snelste aan het eerste tussenspunt!
Mattia Cattaneo is voorlopig nog altijd de snelste, maar lang zal dat naar alle verwachting niet meer duren. De klassementsmannen zijn ondertussen allemaal vertrokken.
Wereldkampioen Remco Evenepoel schittert in zijn regenboogtrui. Hoe deelt onze landgenoot zijn inspanning in? "Het oogt zeer indrukwekkend", zei Sporza-journalist Maarten Vangramberen tijdens de live-uitzending. De Aerokogel van Schepdaal heeft aan het eerste tussenspunt alvast de snelste tijd te pakken.
Gele trui Tadej Pogacar vertrok traditioneel als laatste. De Sloveen komt bijna altijd goed voor de dag tegen de klok en wordt gezien als de grootste concurrent van Evenepoel voor de dagzege. Aan het eerste tussenpunt moet hij zeven seconden toegeven op Evenepoel.
⏱️ The last rider has set off, and not just any rider, but the Yellow Jersey, Tadej Pogacar! 💛— Tour de France™ (@LeTour) July 21, 2026
⏱️ Le dernier coureur est parti, et pas des moindres puisqu'il s'agit du Maillot Jaune, Tadej Pogacar ! 💛#TDF2026 pic.twitter.com/KstOJJJy4w
TDF LIVE: Mattia Cattaneo zet de nieuwe snelste tijd neer!
We hebben een nieuwe leider. Mattia Cattaneo heeft de nieuwe snelste tijd neergezet en stoot Bruno Armirail van de troon.
De Italiaan van Red Bull-BORA-hansgrohe had 34 minuten en 1 seconde nodig. Daarmee blijft hij dertien seconden onder de tijd van Armirail en twintig seconden onder de tijd van Joshua Tarling.
Cattaneo blijft echter met de voeten op de grond. In een interview met Sporza na de finish gaf hij aan dat de top tien zijn doel is. Hij had het ook over ploegmaat Remco Evenepoel, die voluit op de winst mikt.
A new fastest time for 🇮🇹 Mattia Cattaneo, who has therefore knocked Filippo Ganna off the provisional podium! ⏱️— Tour de France™ (@LeTour) July 21, 2026
Nouveau temps de référence pour 🇮🇹 Mattia Cattaneo, qui prend la 1ère place et fait donc sauter Filippo Ganna du podium provisoire ! ⏱️#TDF2026 pic.twitter.com/AsmencZ2md
TDF LIVE: Armirail stoot Tarling van de hot seat
Joshua Tarling mocht even genieten van de hot seat, maar heeft ondertussen plaats moeten ruimen. Bruno Armirail ging als een gek tekeer op de 26,1 kilometer aan het Meer van Genève en zette een nieuwe toptijd neer.
De Fransman van Visma-Lease a Bike had 34 seconden en 14 seconden nodig. Hij doet zeven seconden beter dan Tarling en elf seconden dan Filippo Ganna.
De verwachting is dat de Franse hardrijder straks van zijn troon gestoten wordt. Wij blijven aftellen naar de start van Remco Evenepoel om 17u03. Maakt onze landgenoot zijn favorietenrol waar?
💪 Already debriefing his performance…— Tour de France™ (@LeTour) July 21, 2026
💪 Déjà en train de débriefer sa performance… #TDF2026 pic.twitter.com/4TkwitMM9D
TDF LIVE: Ganna komt niet aan de toptijd van Tarling
Filippo Ganna is net als Joshua Tarling geen specialist in het tijdrijden. De Brih had de snelste tijd neergezet, maar Ganna wilde beter doen. Dat is de Italiaan niet gelukt.
Ganna kwam niet aan de tijd van Tarling en moest uiteindelijk vier seconden toegeven op zijn jongere ploegmaat. Hij strandt op 34 minuten en 25 seconden.
Tarling blijft op de hot seat, maar er moeten uiteraard nog een pak kleppers komen. Het is uitkijken naar onder meer Remco Evenepoel en Tadej Pogacar. Onze landgenoot rolt van het startpodium om 17u13. Nog even aftellen dus.
🚴♂️ The art vs. the artist 🧑🎨🎨#TDF2026 pic.twitter.com/dFNeDwsdd3— Tour de France™ (@LeTour) July 21, 2026
TDF LIVE: de eerste renners zijn onderweg!
Vandaag zijn de renners in de Tour de France aan zet in een tijdrit aan het Meer van Genève. Julius van den Berg zette tot voor kort de snelste tijd neer. De Nederlander van Picnic-PostNL had 38 minuten en 24 seconden nodig om de 26,1 kilometer af te leggen.
Dat resultaat werd niet veel later van de tabellen geveegd door specialist Joshua Tarling (Netcompany INEOS). De Brit klokte af op 34 minuten en 21 seconden en zette zo een eerste richttijd neer voor de grote kanonnen. Ook ploegmaat Filippo Ganna is ondertussen vertrokken.
Keep track of today’s ITT favourites’ start times. 💫— Tour de France™ (@LeTour) July 21, 2026
Les coureurs à ne pas manquer aujourd’hui. ⏱️#TDF2026 | @TISSOT pic.twitter.com/bINd5ec1sN
TDF LIVE: Belg verschijnt niet aan de start van de tijdrit
Lars Craps zal vandaag niet aan de start verschijnen van de tijdrit. Onze landgenoot van Lotto-Intermarché werd tijdens de rustdag ziek en kreeg koorts. Dat schrijft zijn team op X.
Hij is daardoor niet in staat om verder te rijden en stapt uit koers. Met het oog op zijn volgende doelen zal Craps de nodige rust inbouwen en zich focussen op zijn herstel. Zijn eerste Tour komt zo vroegtijdig ten einde.
Craps liet zich opmerken met onder meer een zeventiende plaats in de dertiende etappe. Hij maakte toen deel uit van de vroege vlucht. Ook de dag daarop trok hij in de aanval.
Unfortunately, the first Tour de France of Lars Craps comes to an end. He will not start today’s individual time trial in Évian-les-Bains.— Lotto-Intermarché (@LottoIntermarch) July 21, 2026
Lars fell ill during the rest day and developed a fever, making it impossible for him to continue the Tour, in accordance with the medical… pic.twitter.com/oiglzmxFNR
Nog zes dagen en we zijn in Parijs. En het zou nog wel eens een pittige laatste week kunnen worden. Drie aankomsten bergop nog - waaronder twee keer Alpe D'Huez. En dus kan er nog heel veel gebeuren de komende week. Maar eerst de tijdrit dus.
26 kilometer knallen tussen Évian-les-Bains en Thonon-les-Bains. Dat is de opdracht van de eerste en meteen ook enige individuele tijdrit in deze Tour de France. Dat is met oog op een eindklassement jammer voor Remco Evenepoel, want in de tijden van pakweg Indurain was dat met meer dan 100 kilometer aan individuele tijdritten toch wel wat anders.
Wat er ook van zij: Remco Evenepoel is en blijft de topfavoriet pur sang voor de tijdrit. Als het niet is voor de dagzege - als Olympisch Kampioen moet dat zeker kunnen, maar na twee weken alles geven gaat het ook over frisheid - dan minstens met oog op het klassement.
Parcours op maat van Remco Evenepoel
Del Toro, Seixas, Ayuso en ploegmaat Lipowitz nog wat extra tijd aansmeren zou de burger wel moed geven met oog op de eindstrijd en het podium in Parijs. En dus is dat ook meteen de opdracht tijdens de 26 kilometer, die meteen toch wat oplopend beginnen met een stevig colletje.
In het langere tweede deel van de tijdrit kan de grote motor worden aangezwengeld. En dus lijkt het op maat van Remco Evenepoel te zijn, al is de vraag in hoeverre hij alles op alles kan zetten met het zware parcours dat er donderdag, vrijdag en zaterdag nog aankomt.
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Starttijden van de belangrijkste namen?
Om 13u10 is Piet Allegaert de eerste Belg die in actie komt, maar het is natuurlijk vooral wachten tot Remco Evenepoel eraan begint. Dat is om 17u13, waardoor we voor de klok van zessen zullen weten of Evenepoel een goede zaak doet in het klassement en mogelijk de rit wint.
Meer algemeen is het Kamil Gradek die om 13 uur de rij opent, met Tadej Pogacar die de rij zal sluiten om 17u15. Joshua Tarling is al voorzien om half twee, Filippo Ganna begint er dan weer rond de klok van twee uur aan. Zij kunnen op die manier een mooie richttijd neerzetten waar alle andere renners zich kunnen op gaan stuk bijten.
ONZE STERREN
De voorbije dagen hebben de specialisten zich ook zo goed als mogelijk kunnen sparen voor deze etappe. Levert hen dat een extra bonus op in de strijd om de dagzege? Als het van ons afhangt, dan zal Remco Evenepoel zijn statuut als Olympisch Kampioen tijdrijden toch gewoon in de verf zetten.
De manier waarop hij zondag een bergrit won in de Tour de France moet hem vertrouwen hebben gegeven én de kans op het podium in Parijs en door het uitvallen van Jonas Vingegaard zelfs de tweede plaats op dat podium moeten extra vleugels geven. Tadej Pogacar zal de schade proberen te beperken en heeft ook een goede tijdrit nodig om de fans van Evenepoel niet nog meer te gaan laten dromen.
**** Remco Evenepoel
*** Filippo Ganna - Josua Tarling
** Tadej Pogacar - Paul Seixas - Isaac Del Toro
* Juan Ayuso - Brandon McNulty - Florian Lipowitz - Tobias Foss
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