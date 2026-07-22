Oumi Rayane prikt naar de criticasters na knappe zeges Evenepoel

Twee ritzeges voor Remco Evenepoel. Die nemen ze hem alvast niet meer af. En als hij de komende vijf dagen stand weet te houden, dan is de tweede plaats in Parijs voor hem. Tijd dat we ons achter de Belg gaan beginnen te scharen, toch?

Remco Evenepoel is aan een uitstekende Tour de France bezig. Na het uitvallen van Jonas Vingegaard ligt onze landgenoot plots in polepositie voor de tweede plek. Dat nu ook Florian Lipowitz is (uit)gevallen, is wel een domper op de feestvreugde.

De kloof tussen Evenepoel en zijn eerste achtervolgers Del Toro en Seixas is ondertussen wel meer dan twee minuten en bovendien zou het zomaar kunnen dat die twee vooral naar elkaar gaan kijken voor de witte trui en voor de derde podiumplaats.

Drie zware bergritten nog op komst voor Evenepoel

Met een stabiel ritme zou Evenepoel in de resterende drie zware bergritten zomaar naar de tweede plaats kunnen fietsen. In één klap veegde de Belg met zijn zeges zondag (en dinsdag) heel wat twijfels van tafel en snoerde hij de critici de mond.

Vader Evenepoel riep meteen op tot meer respect voor de Belgische topatleten. En hij krijgt nu ook bijval van Oumi Rayane, de vrouw van Evenepoel. "Hij heeft heel wat opofferingen gedaan de voorbije maanden. Ik ben blij dat hij zich goed voelt. Er komen wel nog enkele tricky etappes aan", aldus Rayane.

Heel spannende tijdrit, vraag naar respect

"Tijdens de tijdrit was het toch spannend. Mensen denken dat het sowieso voor Remco zal zijn, maar toch... Het is jammer dat Lipowitz gevallen is. Ook voor de ploeg is dat spijtig", beseft ze in gesprek met VTM Nieuws te melden.



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Om vervolgens op de Belgische nationale feestdag toch te sneren naar de Belgische volgers: "Hij heeft de Belgen een mooi cadeau gegeven, dus ik hoop dat ze eindelijk achter hem zullen staan." Het toont toch aan dat ze binnen het gezien Evenepoel nog steeds voelen dat het respect er niet altijd is voor de Belgische toprenner.