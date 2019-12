Aerts nadat hij Van der Poel klopte: "Zo slecht is het niet he?"

Toon Aerts is back. De 26-jarige Belg kende tot dusver een matig seizoen, maar was zaterdag wel de beste in Ronse.

Aerts brak zo de zegereeks van Mathieu van der Poel. Die won 35 (!) keer op rij. Aerts was achteraf erg trots op zijn prestatie. "Zo slecht is het dus allemaal nog niet, hé?”, vertelde hij aan Het Laatste Nieuws. “Dit geeft vertrouwen. Maar eerlijk: op een bepaald moment had ik er zelf geen goed oog meer in, hoor. Hoewel ik de indruk had over een goede vorm te beschikken.” “Gelukkig hield mijn omgeving me rustig. Ik bleef mijn trainingsschema's nauwgezet volgen. Met dat ene doel voor ogen: regelmaat." "Ik wist dat ik hier en daar een paar procentjes tekort zou komen om te winnen. Maar ook dat de 'schade' in het tweede deel van het seizoen wel zou worden goedgemaakt. Daar ben ik nu dus volop mee bezig."