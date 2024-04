📷 Wout van Aert grapt over zijn revalidatie en kan eindelijk weer op pad met goede vriend

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Wout van Aert wordt stilaan opnieuw de oude na zijn zware valpartij in Dwars door Vlaanderen. Hij is opnieuw op pad gegaan met zijn trainingsmakker Jan Bakelants.

Wout van Aert trainde eerst op zijn mountainbike en de gravelbike buiten, maar hij ruilde die deze week in voor zijn wegfiets. Dinsdag ging Van Aert al zo'n 93 kilometer trainen, dat deed hij toen nog alleen.

Vrijdag ging Van Aert op pad met Jan Bakelants voor opnieuw iets minder dan 100 kilometer. Dat deed Van Aert in 3u, met een gemiddelde snelheid van 32 km/u. Onderweg was er ook tijd voor een koffiestop van één uur.

"Opnieuw op mijn favoriete paard", schreef Van Aert op zijn Instagram. "Ge kunt niet blijven liggen he", vulde hij verder aan op Strava. De Belgische kopman van Visma-Lease a Bike voert zo stilaan het trainingstempo op.

Geen Giro, wel Tour voor Van Aert?

Van Aert kan dus opnieuw beginnen trainen, maar de start van de Giro op 4 mei komt te vroeg. Als alternatief voor de Tour wilde Van Aert voor het eerst de Giro rijden. Ook omdat hij zo de Olympische Spelen beter kon voorbereiden.

Hoe het programma van Wout van Aert er zal uitzien, is nog niet duidelijk. De Tour zou opnieuw een optie zijn, zeker nu de deelname van Vingegaard onzeker is. Visma-Lease a Bike meldde al dat er snel nieuws komt over het programma van Van Aert.