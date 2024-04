Lotto Dstny klaar en duidelijk over Arnaud De Lie: "Dat telt voor ons niet"

Arnaud De Lie (22) komt dit weekend opnieuw in actie in de Famenne Ardenne Classic. De ploeg legt de druk niet al te hoog op de jonge Belg.

Voor Arnaud De Lie werd het een voorjaar om snel te vergeten. Hij werd nog tiende in de Omloop Het Nieuwsblad, maar viel daarna in Le Samyn. Daarna kon De Lie geen goede prestaties meer neerzetten.

Hij trok er na Gent-Wevelgem de stekker uit en er werd bij De Lie de ziekte van Lyme vastgesteld. Een maand later is De Lie opnieuw fit om te koersen, want hij komt zondag aan de start van de Famenne Ardenne Classic.

"Zelf verwachten we niet dat hij daar super is. De wedstrijd dient om zich weer op gang te trekken in competitie", zegt ploegleider Kurt Van de Wouwer bij HLN. Daarna staat De Lie nog in een aantal wedstrijden aan de start.

Arnaud De Lie naar de Tour?

Dat is het geval in de GP du Morbihan (4 mei), Tro Bro Léon (5 mei) en het Circuit de Wallonie (9 mei) rijden. Daarna stelt Lotto Dstny een nieuw programma op voor De Lie, op basis van de koersen die hij gereden heeft.

En daarna leggen we een nieuw programma vast, op basis van hoe hij zich in die koersen heeft gevoeld. Lotto Dstny legt geen druk op De Lie. "Cru gezegd: of hij dit jaar een koers wint of niet, telt voor ons niet. Wat voor ons telt, is dat hij weer op gang komt."

"Ook het antwoord op de vraag of De Lie de Tour rijdt, laten we nog open. Hij staat in de voorselectie en zo houden we het." De deelname van De Lie aan de Tour is dus geen must.