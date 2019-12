Greg Van Avermaet is nog niet zeker van plek in olympische selectie: "Ergens anders was ik er allang bij"

Er is nog niets beslist, maar op 25 juli wil Greg Van Avermaet zijn gouden medaille verdedigen tijdens de olympische wegrit in Tokio. Momenteel is hij nog op stage met zijn team CCC in het Spaanse Denia, maar vanaf 4 januari gaat hij voor twee weken op hoogtestage.

Vanaf 4 januari trekt Greg Van Avermaet voor twee weken naar Tenerife. Daar zal hij een hoogtestage doen op de Teide-vulkaan. "Het is te vroeg om nog het effect te hebben tijdens het voorjaar", legt Van Avermaet in Het Nieuwsblad uit. "Maar er was geen andere datum meer vrij." Waarom kiest Van Avermaet dan net voor de hoogte, terwijl dat hem nooit lag? "Ik wil mezelf uitdagen. Het begint me te enerveren om constant hetzelfde te doen. Het niveauverschil tussen de toppers zal ook klein zijn bij de start van het seizoen." Volgend jaar hoopt Van Avermaet zijn olympische titel op de weg te verlengen. "Ik hoop dat ik erbij ben. Het zou raar zijn aangezien ik de beste eendagsrenner ben ter wereld, of toch volgens het klassement. In een ander land was ik er al zeker bij."