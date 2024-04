Lotte Kopecky hakt knopen door: dit is haar volledige programma richting Olympische Spelen

Lotte Kopecky is de nieuwe nummer 1 op de wereldranglijst van de internationale wielerunie UCI. Dit weekend eindigde ze een heel druk voorjaar met Luik-Bastenaken-Luik. Nu neemt ze een welverdiende vakantie.

Daarna wordt er opnieuw hard gekoerst. Geen Vuelta en geen Tour de France dit seizoen voor Lotte Kopecky, maar wel de Giro Donne van 7 tot 14 juli. Daarna gaat het naar de Olympische Spelen, waar eind juli de tijdrit is en op 4 augustus de wegrit.

Lotte Kopecky's program for the next few weeks until the Olympic Games in Paris:



24/26-5 Ford Ride London Classique

6/9-6 Tour of Britain Women

20-6 Belgium championships ITT

23-6 Belgium championships on the road

7/14-7 Giro d’Italia Women



