🎥 Na Jakobsen nu een opvallende andere naam aan het feest in Turkije

In de Ronde van Turkije stond alweer de vierde etappe op het programma. En die eindigde andermaal in een massasprint met alle snelle mannen. Na een eerdere zege voor Fabio Jakobsen was het nu aan zijn loods om te vieren.

De vierde etappe was een sprintersetappe, met aankomst in badplaats Bodrum. Onderweg was er wel een klim van tweede categorie. Daar liep het mis voor Fabio Jakobsen, die niet met de eerste grote groep naar boven raakte.

En dus kozen ze voor een andere aanpak in Bodrum bij zijn team DSM-Firmenich-Post NL. En dat leverde ook op, want uiteindelijk was het haar loods Tobias Lund Andresen die de etappe naar zijn hand wist te zetten in de sprint.

Marchand droomt even van winst, maar ...

Acht renners kleurden de etappe, met daarbij ook onder meer onze landgenoot Gianni Marchand. Langs de Turkse Rivièra reden ze lange tijd op kop, maar in de slotkilometers moesten ze zich toch alsnog gewonnen geven.

Weer een zege voor dsm-firmenich PostNL! Tobias Lund Andresen komt als eerste over de meet, vlak voor Danny van Poppel!



— Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) April 24, 2024

En dus kwam er een sprint, die lichtjes bergop liep. De lead-out van Jakobsen was deze keer de winnaar van dienst. Danny Van Poppel en Henry Ühlig vervolledigden het podium in Bodrum in een voorlopig erg spannende Ronde van Turkije.

Morgen kan er opnieuw gesprint worden om de rit, vrijdag staat een aankomst bergop op het menu. Dan zullen de mensen voor het klassement meer dan waarschijnlijk op de proppen komen.