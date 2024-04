Slecht weer in Romandië en dan weet je wie kan winnen ...

In de Ronde van Romandië waren we klaar voor de eerste echte etappe, een dag na een ultrakorte proloog. En dat leverde meteen toch wel wat vuurwerk op. Met ook Belgen die er vol voor gingen gedurende de etappe.

Tussen Château-d'Oex en Fribourg reden we in de eerste etappe continu bergop en bergaf, terwijl ook de weersomstandigheden niet meteen in het voordeel speelden van de renners. En dus kregen we een interessante etappe te zien.

Onder meer Rune Herregodts roerde zich meermaals en probeerde uiteindelijk uit de greep van het peloton te blijven. Een dikke vijf kilometer voor de streep werd hij ingerekend, waarna ook Julian Alaphilippe het een keertje probeerde.

They are flying in this spring. 🚀 Decathlon AG2R managed a super impressive 1-2 today in the first stage of @TourDeRomandie in Fribourg with Godon arriving 1st in front of his teammate Vendrame. They owned this bunch sprint.

📹 @SenalDeportes #TDR2024 pic.twitter.com/jJ4fE5H084 — Mihai Simion (@faustocoppi60) April 24, 2024

Uiteindelijk raakte niemand weg en gingen we naar een sprint met een gedecimeerd peloton. De troepen van Movistar (voor Aranburu) hielden de boel gesloten, terwijl in de slotkilometer ook onder meer Thibau Nys en Gianni Vermeersch goed gepositioneerd waren.

Godon is de eindwinnaar van de dag

Uiteindelijk zouden ze niet in het stuk voorkomen, want het was Decathlon-AG2R dat uiteindelijk met de bloemen aan de haal zou mogen. Met een knappe eindsprint was het Dorian Godon die het afmaakte, met ploegmaat Andrea Vendrame op twee.

Vermeersch en Menten werden derde en vierde, waardoor er toch ook wat Belgen in de top-10 staan. Godon is ook de nieuwe leider in de Ronde van Romandië. Opvallend: de Fransman had vooraf ook al gezegd dat hij in het gure weer een voordeel zou hebben.