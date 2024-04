Geweldige opsteker voor Belgisch team met oog op de Tour de France

Goed nieuws voor Lotto Dstny Ladies. Zij zullen er ook bij zijn in de Tour de France voor vrouwen, want ze hebben een wildcard gekregen. AG Insurance-Soudal en Fenix-Deceuninck waren als teams uit de World Tour al zeker van deelname.

Cofidis en Tashkent City hebben een verplichte wildcard gekregen op basis van hun prestaties vorig seizoen. Verder zijn er ook wildcards voor Arkéa-B&B Hotels, EF Education-Cannondale, Laboral Kutxa Fundacion Euskadi en St. Michel-Mavic-Auber93.

💛 From Rotterdam to the Alpe d’Huez, here are the 22 teams that will take part of the #TDFF2024 avec @GoZwift!

🗓 August, 12th! You don’t want to miss it!



💛 De Rotterdam à l’Alpe d’Huez, retrouvez les 22 équipes qui prendront le départ du #TDFF2024 avec @GoZwift !

🗓 Le… pic.twitter.com/69d1erCaZm