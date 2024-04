Tadej Pogacar gaat voor het onmogelijke en wil in heel klein lijstje met onder meer Merckx, Indurain en Hinault komen

Tadej Pogacar zit met een droom. Dit jaar wil hij twee grote rondes na elkaar winnen. Daarmee zou hij zich echt in de galerij der groten kunnen werken. Tot op heden zijn er nog niet al te veel renners in geslaagd om de unieke dubbel te pakken.

"Het was mijn eigen idee om Giro en Tour te doen. Ik wilde zes jaar geleden al eens de Giro rijden, nu is het tijd om eens een dubbel te doen", aldus Tadej Pogacar in zijn analyse in aanloop naar de Giro d'Italia. Daarin start hij als grote favoriet.

Na zijn makkelijke zege in Luik-Bastenaken-Luik is het andermaal duidelijk dat Tadej Pogacar in bloedvorm aan het verkeren is. En dus moet er misschien gedacht worden dat er eindelijk nog eens iemand de dubbel kan pakken.

© photonews

Dat is al geleden van 1998, toen ene Marco Pantani beide grote rondes in hetzelfde jaar wist te winnen. Maar in het verleden zijn er nog andere renners die het hebben weten te flikken om de dubbel Giro - Tour te bolwerken.

Merckx drie keer met de dubbel

Miguel Indurain (1992 en 1993), Stephen Roche (1987, met ook nog eens het wereldkampioenschap erbij), Bernard Hinault (1982 en 1985), Jacques Anquetil (1964) en Fausto Coppi (1949 en 1952) deden het Pantani voor.

En dan is er nog Eddy Merckx. Hij is de primus inter pares, want hij zorgde liefst drie keer voor de dubbel. In 1970, 1972 en 1974 won hij twee grote rondes na elkaar. Wordt Pogacar de volgende grote naam op het lijstje?