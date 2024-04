Stijn Steels kiest voor opvallende nieuwe job

Stijn Steels stopte twee jaar geleden als wielerprof en had daarna diverse andere jobs in en rond het wielrennen. Zo was hij analist voor Het Nieuwsblad en kwam hij af en toe ook als commentator op Eurosport onder meer.

Nu wordt hij ploegleider, want hij heeft een nieuwe job aangenomen bij AG Insurance-Soudal. De 34-jarige Oost-Vlaming wordt er een deel van de technische staf en zal plaatsnemen in de BMW LeCouter & Lemmens-LeCouter-auto.

🚨 Join us in giving a warm welcome to our new sportive staff!



Starting from La Vuelta, Stijn Steels will accompany the riders of AG Insurance - Soudal from the BMW LeCouter & Lemmens-LeCouter car and we can't wait to start this new adventure together 🙌



📸: @emelyneasselman pic.twitter.com/Fk3zeEksqX