Wout van Aert en Remco Evenepoel delen geheim wapen tijdens hun revalidatie: "Dan toch belangrijk"

Wout van Aert en Remco Evenepoel kijken er beiden tegenaan, het afwerken van een revalidatie. Een gevolg van hun valpartijen die hen meerdere klassiekers deden missen.

Beiden passeren tijdens hun herstelperiode al eens bij LAB Antwerp, de kinepraktijk die Thijs Hertsens mee heeft opgericht en waar Van Aert en Evenepoel al jaren mee samenwerken. Ook nu is Thijs weer de man aan hun zijde en in Het Laatste Nieuws vertelt de kinesist hoe dat allemaal ongeveer in zijn werk gaat.

"In de begindagen na het ongeval ging ik bij hen thuis, omdat ze zich moeilijk konden verplaatsen. Zelfs al konden ze dan nog niet veel doen, dan was het toch belangrijk om vanuit mijn expertise de aard van de blessures in te schatten", zegt Hertsens in de krant over de allereerste stapjes in het gezezingsproces.

RAPPORTEREN AAN TEAMS VAN AERT EN EVENEPOEL

"Alle twee wilen ze zo snel mogelijk weer het niveau bereiken waarop ze zich bevonden op het moment van hun val. Maar alles vergt tijd. Alles gebeurt in overleg met de artsen van het ziekenhuis in Herentals, bij wie ik elke week rapporteer. Ik rapporteer ook naar hun ploegen", moet hij ook aan het koersgegeven denken.

"Mijn taak is om hen zo ver te krijgen dat ze de duurtrainingen en de zwaardere blokken op de fiets weer aankunnen", verduidelijkt Hertsens zijn rol. "Het zijn heel fietsspecifieke oefeningen die ik hen geef." Daar zijn ze wel even mee zoet. "Als ze eenmaal blessurevrij zijn, nemen de coaches van de ploegen het weer over."

GEEN BESLISSING OVER COMEBACK WOUT EN REMCO

Velen zijn benieuwd wat de eerstvolgende koersen zullen worden van Wout van Aert en Remco Evenepoel. "We kijken wat er mogelijk en realistisch is, maar beslissingen zijn daar nog niet genomen."