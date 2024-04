Remco Evenepoel amuseert zich rot in Engeland en verklaart zijn erg verrassende grote liefde

Remco Evenepoel is een topwielrenner, die nu door een sleutelbeenbreuk opgelopen in de Ronde van het Baskenland even niet aan koersen kan toekomen. En dus kan de gewezen voetballer ook eens wat andere dingen doen.

De gewezen voetballer uit de jeugd van RSC Anderlecht heeft nog steeds veel passie voor de voetbalsport. En hij heeft zelfs een favoriete voetbaploeg, die hij dinsdag ging gaan bekijken in Engeland tijdens een topwedstrijd.

Evenepoel is namelijk fan van Arsenal. Hij zag The Gunners op dinsdagavond de topper tegen Chelsea naar de hand zetten en zo een goede zaak doen bovenaan de Premier League. Het werd liefst 5-0 op dinsdag.

Evenepoel zag Arsenal winnen van Chelsea

"Iets dat veel mensen niet weten, is dat ik altijd een grote supporter van Arsenal ben geweest. Al van toen ik nog een kind was", aldus Evenepoel in een duidelijke post via de sociale media op Instagram. Daarmee verklaart hij meteen de liefde aan Arsenal.

"Om een beetje stoom af te laten na mijn blessure en voor we op trainingskamp vertrekken om de volgende doelen voor te bereiden, ben ik voor het eerst naar Arsenal gegaan. En wat een wedstrijd!", aldus nog Evenepoel.

De Belgische renner laat nog weten dat het een ideaal moment was om even te ontspannen, maar ook dat het vizier nu opnieuw richting trainingsarbeid zal gaan. Evenepoel wil zich klaarmaken om zijn grote doel dit jaar - de Tour de France - in de best mogelijke conditie aan te vatten.