Mathieu van der Poel maakt zowel in als naast de koers zware indruk op analist: "Het was de juiste beslissing"

En of Mathieu van der Poel indruk heeft gemaakt. En dat op verschillende manieren. Ook analist Christian Vandevelde betuigt zijn respect voor Van der Poel.

Dat doet de Amerikaan in Beyond the Podium, een podcast van NBC Sports Cycling waarin hij de Ardennenklassiekers van Van der Poel analyseert. "Wat Mathieu enkele jaren geleden deed in de Amstel Gold Race is één van de meest specatculaire overwinningen ooit. We weten dat hij zo'n koersen kan winnen."

In de editie van 2024 speelde de lokale held geen grote rol. "Ik denk niet dat hij dit jaar emotioneel klaar was om te strijden met de besten en misschien gokte hij een beetje. Voor zijn prestatie in Luik-Bastenaken-Luik: enorm respect. Niet dat hij ons respect nodig heeft. Hij is een kampioen, een ongelooflijke wielrenner."

LEUK ONDERONSJE VAN DER POEL-POGACAR

Ex-renner Christian Vandevelde zag Van der Poel enorm diep gaan om uiteindelijk als derde te kunnen finishen. "En ik vond het gesprekje tussen Mathieu en Tadej Pogacar aan de aankomst wel leuk. Een typisch los gesprekje tussen wielrenners. Het is welverdiend dat Van der Poel op vakantie gaat naar Dubai."

Want het is een langgerekt voorjaar voor hem geweest. "Het is niet gemakkelijk om vanaf Milaan-Sanremo door te trekken tot nu. De tactieken naast de koersen stonden mij wel aan, om telkens terug naar Spanje te vliegen. Het goede weer maakt het hem emotioneel en fysiek veel gemakkelijker", beweert Vandevelde.

TRAINEN IN SPANJE SLIMME KEUZE VAN DER POEL

Al zullen bepaalde mensen misschien grote ogen trekken bij die uitspraak gezien de praktische kant van de zaak. "Het is natuurlijk gemakkelijker om gewoon naar huis te rijden, maar het was de juiste beslissing om in de zon te kunnen trainen."